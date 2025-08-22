Nová Xiaomi Redmi Note 15 Pro(+) mají obří baterie, ale taky starý Android

Xiaomi na čínském trhu oficiálně představilo (viz mi.com) dvě klíčové novinky Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+. Obě jsou si vzhledově podobné a dokonce i ve výbavě se liší pouze v drobnostech. Novinky se pyšní stupni krytí IP66, IP68 a IP69, což znamená, že prach ani voda nemají šanci.
Čelní straně telefonů dominuje zakřivený 6,83" OLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jak na tom bude jas, ukáže až reálný test, avšak výrobce se chlubí maximální hodnotou až 3 200 nitů. O výkonu modelu Redmi Note 15 Pro+ se stará procesor Snapdragon 7s Gen 4, zatímco Redmi Note 15 Pro si vystačí se Dimensity 7400 Ultra. Paměťové varianty mohou nabízet 128+8 GB, 256+12 GB a 512+16 GB. Bohužel typově má jít o starší úložiště UFS 2.2. Bohužel mobily jsou zatím vybaveny starším Androidem 15.
Kromě procesoru se liší i sestava fotoaparátů. Začneme proto vybavenějším Redmi Note 15 Pro+. Ten nabízí hlavní 50megapixelový snímač Light Fusion 800 s optickou stabilizací obrazu, dále 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX355 a nakonec 50megapixelový periskopový objektiv Samsung S5KJN1 s 2,5násobným přiblížením. Cenově dostupnější Redmi Note 15 Pro disponuje 50megapixelovým hlavním snímačem Sony LYT-600, 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem Sony IMX355 a nakonec pouze 2megapixelovým makro fotoaparátem.
Hlavní trumf telefonu však doposud ještě pořádně nezazněl. Xiaomi totiž v Redmi Note 15 Pro(+) nasazuje novou křemíko-uhlíkovou baterii, která se pyšní výrazně nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh. Podporováno je 90W drátové nabíjení, respektive 45W u Redmi Note 15 Pro. Na bezdrátové nabíjení se bohužel opět nedostalo.
Novinky se již začínají prodávat v Číně, avšak tamní ceny nemusíme v našich končinách vůbec řešit. Důvodem jsou spekulace uživatele PaperKing13 na sociální síti X (viz x.com) ohledně evropských verzích řady Redmi Note 15 Pro. Hovoří se například o tom, že evropská verze Redmi Note 15 Pro+ přijde o teleobjektiv. Místo něj nasadí jen makro snímač. Snížit se má i kapacita baterie, a to na 6 500 mAh. Naopak nabíjení by mohlo zrychlit až na 100 W, avšak to už velký skok není. Na potvrzení globálních verzí si však budeme muset ještě počkat.
Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 512+16 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,3 × 78,3 × 7,9 mm, 211 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
A ne makro snímač nebude bude hlavní a Ultra-wide.
