Jak bude vypadat střední třída dle Xiaomi? Ukazuje to nové Redmi Note 15 Pro 5G

Tradiční řada Redmi Note se dočkala další generace, tentokrát s pořadovým číslem 15. Těsně pod vrcholem stojí Redmi Note 15 Pro 5G, který zastává pomyslnou roli druhého nejvybavenějšího člena řady a pyšní se třeba odolností dle stupňů krytí IP68 a IP69K. Telefon je vybaven 6,83" OLED displejem s rozlišením 1,5K a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra, který doplňuje 8 GB operační paměti. Interní úložiště nabízí kapacitu 256 GB, případně 512 GB Zamrzí také přítomnost staršího Androidu 15, doplněného o nadstavbu HyperOS 2.0. Zabezpečení zajišťuje čtečka otisků prstů integrovaná přímo do displeje.
Velkou předností Redmi Note 15 Pro 5G by mohl být hlavní fotoaparát. Telefon je osazen 200megapixelovým snímačem ISOCELL S5KHPE a optickou stabilizací obrazu. Dále je k dispozici 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120 stupňů. Na čelní straně najdete 32megapixelovou selfie kameru umístěnou v průstřelu displeje.
Mezi další výbavu patří stereo reproduktory, NFC, Bluetooth 5.4 a podpora 5G. Telefon rovněž podporuje eSIM, což je v této kategorii výjimečné. Baterie má kapacitu 6 580 mAh a podporuje 45W rychlé nabíjení.
Dle informací GSMareny (viz gsmarena.com) se Redmi Note 15 Pro 5G bude nabízet na vybraných trzích v Evropě od 5. ledna. Cena startuje na 399 eurech za 256GB verzi, což je v přepočtu necelých 10 tisíc korun. 512GB verze vyjde na 429 eur, tedy v přepočtu 10,5 tisíce korun.