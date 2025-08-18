Xiaomi potvrzuje brzký příchod řady Redmi Note 15 Pro. Voda a prach novinkám nevadí

Xiaomi připravuje představení klíčových novinek vyšší střední třídy v podobě modelů Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+. Vzhled obou bude velice podobný a výrobce se s ním nijak netají. Skrze oficiální profil na sociální síti Weibo (viz weibo.cn) došlo k odhalení vzhledu a také některých prvků výbavy.
Výrobce například láká na opravdu zvýšenou odolnost proti vodě a prachu, kdy obě novinky mají stupně krytí IP68 a IP69K. Jistý je též hlavní fotoaparát s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Kromě něj se budoucí majitelé mohou těšit ještě na další dva prozatím blíže nespecifikované objektivy. Xiaomi vyzdvihuje kompletně zaoblený design, který má údajně přispívat k velice pohodlnému držení, přičemž kvalitní použité materiály mají snést srovnání s vlajkovými modely.
Zmíněná odolnost se dotkne také displeje, který bude chráněn sklíčkem Xiaomi Dragon Crystal Glass, které při testech odolalo pádu z 2 metrů nad zemí a dopadu na žulu. Na úrovni spekulací je pak nasazení procesoru Snapdragon 7s Gen 4 a velké baterie s kapacitou 7 000 mAh. Hovoří se též o možnosti satelitního připojení, které by se v řadě Redmi objevilo vůbec poprvé.
Xiaomi hodlá své novinky Redmi Note 15 Pro představit již tento čtvrtek 21. srpna, přičemž premiéra proběhne nejprve v Číně, kde bude rovněž zahájen prodej. Jak víme z let předcházejících, později se modelů s největší pravděpodobností dočkáme i v Evropě, nicméně je možné, že se výbava bude v některých detailech lišit.
Načíst všechny komentářePřidat názor