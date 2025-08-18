mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi potvrzuje brzký příchod řady Redmi Note 15 Pro. Voda a prach novinkám nevadí

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Xiaomi
  • Modely Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ se mají představit 21. srpna
  • Oba se pochlubí zvýšenou odolností se stupni krytí IP68 a IP69K

Xiaomi připravuje představení klíčových novinek vyšší střední třídy v podobě modelů Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+. Vzhled obou bude velice podobný a výrobce se s ním nijak netají. Skrze oficiální profil na sociální síti Weibo (viz weibo.cn) došlo k odhalení vzhledu a také některých prvků výbavy.

Xiaomi Redmi Note 15 ProXiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Výrobce například láká na opravdu zvýšenou odolnost proti vodě a prachu, kdy obě novinky mají stupně krytí IP68 a IP69K. Jistý je též hlavní fotoaparát s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Kromě něj se budoucí majitelé mohou těšit ještě na další dva prozatím blíže nespecifikované objektivy. Xiaomi vyzdvihuje kompletně zaoblený design, který má údajně přispívat k velice pohodlnému držení, přičemž kvalitní použité materiály mají snést srovnání s vlajkovými modely.

Recenze Redmi Note 14 Pro+ – S AI v češtině pod kapotou
Přečtěte si také

Recenze Redmi Note 14 Pro+ – S AI v češtině pod kapotou

Zmíněná odolnost se dotkne také displeje, který bude chráněn sklíčkem Xiaomi Dragon Crystal Glass, které při testech odolalo pádu z 2 metrů nad zemí a dopadu na žulu. Na úrovni spekulací je pak nasazení procesoru Snapdragon 7s Gen 4 a velké baterie s kapacitou 7 000 mAh. Hovoří se též o možnosti satelitního připojení, které by se v řadě Redmi objevilo vůbec poprvé.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi hodlá své novinky Redmi Note 15 Pro představit již tento čtvrtek 21. srpna, přičemž premiéra proběhne nejprve v Číně, kde bude rovněž zahájen prodej. Jak víme z let předcházejících, později se modelů s největší pravděpodobností dočkáme i v Evropě, nicméně je možné, že se výbava bude v některých detailech lišit.

weibo.cn,
Patrik Čech
Patrik Čech
A cena opět vyšší než u A56 nebo doprodejové 14T.
Ben Ben
Ben Ben
Vypadá pěkně. Ale mohlo by to dostat nějakej lepší SoC. Kor ten, co bude stát přes 10k...
