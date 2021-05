Nebudete věřit vlastním očím. Nejšílenější selfies, díl druhý

Fotografie: Kal Visuals, unsplash.com

Když jsme před dvěma lety připravovali přehled těch nejšílenějších selfies, zdálo se, že už je nic nemůže překonat. Ale vždy, když vás něco takového napadne, tak se stane naprostý opak...

10. Při silniční kontrole

Když vás zastaví policie, víte, co dělat nebo spíše nedělat. Zvyklosti se stát od státu liší, ale nejspíše nebude dobrý nápad sahat si do kapsy, vytahovat malý tmavý předmět a zběsile s ním šermovat v prostoru, abyste našli ten správný úhel pro zachycení jak sebe, tak zasahujícího policisty. V některých zemích by takové počínání vůbec nemuselo skončit dobře, ale přesto nejsou takové snímky raritou.

9. V práci

Vyfotit se při práci nevypadá jako špatný nápad. Můžete se pochlubit slušivou uniformou a zapůsobit na opačné pohlaví, které má pro tento druh ošacení slabost. Je ale nesmysl fotit se, když máte pracovat. Dvakrát pak, pokud jste hasič.

8. Po činu

A když zrovna nemáte nějaké atraktivní povolání, můžete se snažit ostatní zaujmout jako „drsňák“. Přesně tak jako Jules Bahler známý spíš jako King Romeo, který spáchal bankovní loupež. V návalu emocí se pak doma vyfotografoval nejenom ve stejném oblečení, ale i s použitou zbraní. Jeho zatčení bylo jen otázkou několika chvil.

7. Při sportu

Zvěčnit svůj upocený obličej v bolestivé grimase dané sportovním výkonem je pro mnohé také způsob jejich sebeprezentace. Jenže takové běhání v parku už dnes nikoho nezaujme. Když si ale přizvete sparing partnera v podobě rozzuřeného býka, je to hned lepší.

6. Při službě

Ale i takový rozzuřený býk vypadá nicotně vedle toho, když vám na snímku sekunduje raketa odpálená z letící stíhačky.

5. Správný úhel je všechno

Kromě výrazu tváře je pro selfies naprosto klíčový správný úhel, který umožní zachytit i něco dalšího. Nezřídka kdy to vede k různým pádům a úrazům, v tomto případě se naštěstí jedná jen o optickou iluzi.

4. Selfie uvnitř selfie

Pamatujete na film Počátek, v němž se Leonardo DiCaprio nořil lidem do snů, v nich do dalších snů a tak dále? Na frekventovaných turistických místech to někdy vypadá podobně, takže vznikají selfie uvnitř selfie.

3. První selfie?

Možná si někdy kladete otázku, kdy byla pořízena první selfie. Bylo to bezesporu záhy po vynálezu fotoaparátu, pročež tato aktivita zcela jistě vyžadovala vyšší fyzickou zdatnost, než je tomu dnes.

2. Pro Tinder?

Podle některých jsou snímky obličeje už přežitkem a na místo nich je trendy vystavovat na odiv jiné části těla. Třeba „buttfie“ se zaměřují na hýždě, fenomén z následující fotografie na své pojmenování teprve čeká. Nebo jde jen o profilový snímek pro on-line seznamku?

1. Ať žijí technologie!

Milujeme moderní technologie. Počítače, tablety, mobily – zkrátka všechno, co je nové a moderní. Jako tento mladík, který nejenom že své oblíbené hračky zachytil na jednom snímku, ale zajímavým způsobem je zapojil do jejich pořízení.