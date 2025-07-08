Konec soka pro ChromeOS: Microsoft ruší Windows 11 SE

Microsoft se rozhodl ukončit podporu pro Windows 11 SE, odlehčenou verzi svého operačního systému, která měla konkurovat ChromeOS v oblasti vzdělávání. Podle aktualizovaného dokumentu o podpoře, který je oficiálně zveřejněn na stránkách společnosti (viz microsoft.com), přestane Microsoft poskytovat softwarové aktualizace, technickou pomoc a bezpečnostní záplaty v říjnu 2026. Tímto rozhodnutím se uzavírá pětiletá kapitola pokusu o jednoduchý a levný systém pro školy a studenty.
Windows 11 SE byly představeny v roce 2021 s cílem nabídnout zjednodušenou verzi Windows pro výukové prostředí, kde Chromebooky dominují. Microsoft se touto cestou snažil prosadit na trhu s cenově dostupnými notebooky, například modelem Surface Laptop SE. Ačkoliv byl systém dostupný na řadě levných zařízení, očividně se mu nepodařilo získat dostatečně velkou uživatelskou základnu, aby pro Microsoft představoval smysluplnou investici.
Toto není první pokus Microsoftu o vytvoření zjednodušené verze Windows. V minulosti společnost experimentovala například s Windows 10 S (který dnes přežívá jako tzv. S Mode ve Windows 11) nebo nerealizovaným systémem Windows 10X pro zařízení s dvěma displeji. Ačkoliv zařízení s Windows 11 SE budou fungovat i po říjnu 2026, Microsoft doporučuje přejít na zařízení s jinou edicí Windows 11, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost a podpora.