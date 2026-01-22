Windows zpátky v mobilu? NexPhone nabízí hned tři různé systémy

Pamětníci si jistě vzpomenou na dobu, kdy na trhu byl ještě třetí operační systém zvaný Windows Phone, posléze Windows Mobile. Ambice však nikdy nenaplnil a oproti Androidu a iOS se neprosadil. Nově je však možnost vcelku zajímavě na dobu minulou zavzpomínat ve zbrusu novém zařízení.
Společnost Nex Computer, známá svými dokovacími stanicemi NexDock, představila ambiciózní projekt zvaný NexPhone (viz nexphone.com). Jde o smartphone s operačním systémem Android 16, který má ambici stát se vaším jediným výpočetním zařízením. Jeho unikátnost spočívá v integraci systému NexOS, který umožňuje nejen spouštět Linux (Debian) jako aplikaci přímo v prostředí Androidu, ale nabízí i možnost plnohodnotného bootování do Windows 11 na architektuře ARM. Pro systém Windows dokonce výrobce navrhl speciální dlaždicové rozhraní připomínající staré Windows Phone, které využívá progresivní webové aplikace.
Pomocí USB-C kabelu lze navíc NexPhone připojit s monitorem a užívat si plnohodnotné desktop prostředí třeba na cestách. V daný moment budete mít na výběr mezi desktopovým režimem Androidu, plným Debianem nebo klasickou plochou Windows 11.
Hardwarově se NexPhone řadí do střední třídy. Pohání jej procesor Qualcomm QCM6490 (známý z Fairphonu 5), doplněný o 12 GB RAM a 256GB úložiště. Displej o úhlopříčce 6,58" nabízí Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. O energii se stará 5 000mAh baterie s podporou bezdrátového nabíjení. Zadní straně dominuje 64megapixelový hlavní snímač Sony IMX787 a 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Zařízení se stupněm krytí IP69 vstoupí do prodeje ve třetím čtvrtletí roku 2026 za cenu v přepočtu 13 tisíc korun s daní.
Technické parametry Nex Computer NexPhoneKompletní specifikace
|Konstrukce
|173 × 82,6 × 13,1 mm, 256 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|TFT IPS, 6,58" (2 403 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|64 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm QCM6490,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|Windows 11
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q3 2026, 13 000 Kč
