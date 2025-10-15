mobilenet.cz na sociálních sítích

Konec podpory Windows 10 je tady. Ukážeme vám, jak si ji prodloužit o rok

Ondřej Pohl
Fotografie: Microsoft
  • 14. října skončila oficiálně podpora Windows 10
  • Microsoft nabídl několik možností, jak tuto lhůtu prodloužit
  • V EU je zdarma a bez dalších podmínek, ale musíte se aktivně přihlásit

14. říjen 2025 bylo dopředu dlouho oznámené datum, po kterém běžné edice Windows 10 přestanou dostávat nové bezpečnostní záplaty. Nakonec Microsoft pod tlakem nabídl možnosti, jak tuto lhůtu prodloužit. A v EU nevyžaduje žádné další podmínky, jako je sbírání bonusových bodů nebo přímá platba. Toto prodloužení ale nedostanete automaticky, je třeba se zaregistrovat. Jak na to?

Běžte do Nastavení > Aktualizace a nainstalujte všechny záplaty, pak počítač restartujte. Poté vyvolejte stejné menu, kde byste měli vidět nabídku „Zaregistrujte se do prodloužených aktualizací zabezpečení“.

Jediná podmínka, která zůstává, je vlastnictví účtu Microsoft, ke kterému se v dalším kroku přihlásíte. Pokud účet nemáte, můžete se zde zaregistrovat.

Dále máte na výběr dvě možnosti. Buďto k tomuto účtu zůstanete v počítači přihlášeni a pak budete aktualizace dostávat zdarma. Pokud chcete využívat lokální účet, budete muset zaplatit 859 korun.

V případě, že zvolíte první možnost a nejste v systému přihlášeni, budete tak muset učinit.

A je hotovo, poslední dialogové okno vám ukáže prodloužení podpory do 13. října 2026. Jak Microsoft zdůrazňuje, jedná se o dočasné řešení, které vám dá šanci přejít na Windows 11 v klidu. Pro domácí uživatele je to (prozatím) finální datum.

