Konec podpory Windows 10 se o rok odkládá, alespoň pro domácí uživatele v Evropě

14. října 2025. Už před čtyřmi roky Microsoft stanovil toto datum jako konec podpory operačního systému Windows 10. Ten po tomto datu bude dál fungovat, ale už nebude dotávat pravidelné měsíční bezpečnostní záplaty, takže může být potencionálně nebezpečný.
Jenže i přesto podíl tohoto operačního systému neklesal ve prospěch novějších „jedenáctek“ tak rychle, jak by si Microsoft přál. V současné době najdeme Windows 10 na více než 40 % procentech strojů s Windows. V reálných číslech to znamená skoro 240 miliónů strojů, které na novější verzi nemohou upgradovat kvůli přísnějším hardwarovým nárokům. To vedlo v tlak veřejnosti a spotřebitelských organizací, kterému Microsoft opatrně ustupuje.
Už v létě nabídla firma možnosti prodloužit si záplatování o další rok výměnou za platbu cca 700 korun, nebo bonusové body z programu Rewards. Nově nebude nutné ani toto, protože v oblasti Evropského hospodářského prostoru nebude Microsoft vyžadovat ani tuto možnost.
„Jsme potěšeni, že společnost Microsoft bude poskytovat bezplatnou možnost rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU) pro uživatele systému Windows 10 v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Jsme také rádi, že tato možnost nebude od uživatelů vyžadovat zálohování nastavení, aplikací nebo přihlašovacích údajů ani využívání odměn Microsoft Rewards,“ píše se vyjádření pro server Windows Central (windowscentral.com).
Pro uživatele v EHP to znamená, že Microsoft v podstatě prodlužuje platnost bezpečnostních aktualizací systému Windows 10 o rok. Zdá se, že uživatel se bude muset i nadále registrovat do rozšířených bezpečnostních aktualizací, což bude vyžadovat, aby se uživatel jednou za 60 dní ověřil pomocí účtu Microsoft, ale nebude již vyžadovat synchronizaci nastavení počítače s cloudem ani nebude stát peníze. Microsoft ale zdůrazňuje, že se jedná jen o dočasné řešení, které má uživatelům dát možnost provést hardwarový upgrade v klidu.