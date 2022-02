Microsoft se údajně už brzy pustí do vývoje Windows 12

Fotografie: Microsoft

Společně s příchodem Windows 11 vzaly za své i sliby Microsoftu, že „desítky“ budou poslední verzí tohoto operačního systému, která se bude nadále rozvíjet v rámci pravidelných aktualizací. A přestože Windows 11 nejsou úplně hotové a v rámci aktualizací pořád přibývají zásadní funkce, Microsoft údajně chystá na spuštění vývoje nové verze, nepřekvapivě pojmenované Windows 12.

Alespoň to tvrdí deskmodder.de s odvoláním na zdroje uvnitř samotného Microsoftu a spolupracujících firem. Zatímco W11 vychází z W10 a přidávají prvky ze zrušených Windows 10X, nová verze by měla začít s vývojem takříkajíc na zelené louce. Mohlo by to znamenat odstranění designové nesourodosti, stejně jako letitých problémů, ale za cenu omezení zpětné kompatibility.

Na takové úvahy je však ještě brzy. Pohled do historie ukazuje, že nové verze Windows vycházely s dvou až tříletým odstupem, s výjimkou posledních Windows 11, na které se čekalo přes šest let.