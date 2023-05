Microsoft se chystá změnit způsob práce na počítači. Samozřejmě pomocí AI

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Konference Microsoft Build je obvykle věnována vývojářům, ale v úvodu si vezmou slovo čelní představitelé firmy, aby ohlásili hlavní novinky pro nastávající období. Přesně jak se dalo čekat, Microsoft jede na vlně umělé inteligence. Jeho nový Bing a další možnosti založené na ChatGPT jsou prý jen ochutnávkou toho, jak se do budoucna změní naše práce s počítači.

Windows Copilot ovládne váš počítač

I když se od sebe jednotlivé verze Windows v mnohém liší, styl naší práce zůstává po dlouhé roky nezměněný. To by měl zásadně změnit Windows Copilot. Bude to jakýsi „pan Sponka na steroidech“ v podobě panelu připnutého na straně plochy, případně samostatného okna.

Bude fungovat jako současné aplikace založené na ChatGPT s tím rozdílem, že bude mít přístup k místním souborům i nastavení operačního systému. Můžete ho například požádat, aby vyrobil shrnutí ze včerejšího textu a poslal ho někomu ke schválení a tak dále. Kromě textu zvládne i práci s obrázky a bude plně integrovaný s MS Teams. Také zvládne měnit nastavení operačního systému podle příkazů v přirozeném jazyce. Můžete ho tak například požádat, aby automaticky přepnul na tmavé barevné schéma, pokud budete pracovat po setmění.

I když se původně předpokládalo, že si Microsoft nechá takovou revoluční změnu až pro další verzi Windows, těšit se mohou již majitelé Windows 11. V testovacích sestaveních Copilot začne úřadovat během léta, finální vydání pak chce firma stihnout společně s velkou podzimní aktualizací. V širším časovém horizontu pak Copilot dostane hlasový vstup i výstup, díky čemuž by mohl do budoucna nahradit zastarávající Cortanu.

A co ještě?

Microsoft se snaží pomocí AI vylepšit i svůj obchod s aplikacemi. Microsoft Store by tak měl vývojářům pomoci psát lepší popisy a klíčová slova pro jejich produkty, naopak zákazníkům vytvoří shrnutí recenzí nebo jim pomůže najít odpovídající software.

Vedle toho dostanou Windows 11 v nadcházejících aktualizacích další užitečná vylepšení: