Microsoft stanovil konec podpory Windows 10. Nastane za 4 roky

Fotografie: Microsoft

Microsoft vypustil pro operační systém Windows 10 nejnovější balík s aktualizací a přitom na blogs.windows.com informuje o změnách, které počínaje letošním podzimem nastávají. Zatímco doposud vycházely zásadní aktualizace v půlročních cyklech, zpravidla na jaře a na podzim, nově už bude zásadní aktualizace přicházet vždy v podzimních měsících. Důvodem je nejen existence novějších Windows 11, ale také sladění termínů aktualizací Windows 10 a Windows 11.

Jakmile nainstalujete letošní podzimní aktualizaci, další významná pro Windows 10 je v plánu nejdříve ve 2. polovině roku 2022, pravděpodobně opět na podzim. Microsoft rovněž dodal, že uživatelé Windows 10 by měli počítat s podporou do 14. října 2025. V praxi to znamená, že by měly dorazit minimálně tři velké aktualizace. V tuto chvíli je samozřejmě nejisté, zda půjde o termín konečný, nebo jej Microsoft prodlouží, například o menší opravné aktualizace.