Apple ustupuje tlaku EU. Umožní zkopírovat obsah na iPhonu a vložit do Windows

Ekosystémy společností Apple a Microsoft se v budoucnu dočkají výrazně těsnějšího propojení – Apple na základě požadavků Evropské unie o interoperabilitě totiž oficiálně potvrdil (viz idmsa.apple.com), že začne pracovat na zpřístupnění systémové schránky (clipboardu) pro zařízení se systémem Windows. Uživatelé tak získají možnost plynulého kopírování a vkládání obsahu mezi iPhony a počítači s Windows, což je funkce, kterou dosud Apple vyhraničoval pouze pro vlastní počítače Mac.
Jak uvádí 9to5mac.com (viz 9to5mac.com), původní žádost přitom podal Microsoft už v březnu 2026. Argumentoval tím, že možnost „kopírovat na jednom zařízení a vložit na druhém“ je v dnešní době základním produktivním nástrojem, který uživatelé od svých primárních zařízení automaticky očekávají. Dosud přitom byli uživatelé kombinující iPhone a počítač s Windows odkázáni na řešení třetích stran, manuální přeposílání přes zprávy či e-maily a aplikace vyžadující ruční spouštění. Záměrem Microsoftu nebylo nahradit řešení od Applu, ale umožnit, aby funkce neviditelně fungovala na pozadí.
Společnost Apple po úvodním posouzení vlivu na bezpečnost schválila posun projektu do vývojové fáze. Nový mechanismus bude stavět na existujících vývojářských rámcích, což v praxi znamená, že systém upozorní rozšíření o zkopírovaném obsahu, a to jej následně přes šifrovaný kanál přenese do spárovaného počítače. Propojení bude vyžadovat využití nástroje AccessorySetupKit, což zajistí, že uživatel bude muset přístup ke schránce pro konkrétní počítač s Windows explicitně a jednorázově schválit. Zamezí se tak neoprávněnému čtení citlivých dat.
Harmonogram počítá, údajně kvůli složitosti, každopádně s dokončením vývojových prací až na podzim roku 2027. Následně bude funkce zpřístupněna v betatestování pro vývojáře, což naznačuje její ostrý debut v operačním systému iOS 28.
Zatím rovněž zůstává otevřená otázka, zda bude tato funkce dostupná globálně. Vzhledem k tomu, že Apple reaguje na specifickou legislativu Evropské unie o digitálních trzích, je možné, že sdílení schránky s Windows bude zpočátku omezeno pouze na uživatele v zemích Evropského hospodářského prostoru.