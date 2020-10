EU pravděpodobně Googlu schválí akvizici společnosti Fitbit

V listopadu minulého roku Google oznámil své plány na akvizici výrobce fitness náramků a hodinek značky Fitbit. Dodnes však akvizice v hodnotě zhruba 48 miliard korun čeká na schválení příslušných úřadů. Podle zdrojů Reuters se však zdá, že EU akvizici schválí. Obavy pramenily z možného zneužití zdravotních dat uživatelů produktů Fitbit, respektive cílení reklam platformy Google na základě těchto citlivých dat.

