Fitbit Charge 5 vypadá na první pohled opravdu dobře. Mezigeneračně si polepšil o kvalitní a barevný displej, nabízí dlouhou výdrž, přesné měření sportovních aktivit a nechybí mu GPS. Bude to však stačit na obhájení skutečně vysoké ceny?

Chytré náramky již neodmyslitelně patří k mobilním telefonům několik let. Obecně lze konstatovat, že slouží těm, kteří si rádi měří kroky či základně sportovní aktivity a současně ocení i upozornění na notifikace z telefonu. Spokojí se však se základní nabídkou funkcí a chytré hodinky jsou pro ně zbytečně drahé. Obecně chytré náramky pořídíte i za méně než tisíc korun, ty lepší do dvou tisíc korun. Jako menší zjevení pak působí Fitbit Charge 5, který to na českém trhu zkouší s cenou těsně pod hranicí 5 tisíc Kč. Snaží se působit, že je lepší než ostatní ve všech ohledech. Podaří se mu nás přesvědčit, že i chytrý náramek může stát tolik jako kvalitní chytré hodinky?

Technické parametry Fitbit Charge 5 Kompletní specifikace Konstrukce 36,8 × 22,8 × 11,2 mm , 29 g , odolnost: IPx8 Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,04" (? × ? px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost září 2021, 4 990 Kč

Obsah balení: bonus navíc

Náramek si domů přinesete v pěkné krabičce, ve které byste možná očekávali spíše ochranné pouzdro na telefon. Na každý pád v něm najdete kromě černého silikonového náramku také samotný Fitbit Charge 5. Dále je zde samozřejmě nabíjecí kabel a navrch i delší řemínek, pokud máte větší zápěstí.

Konstrukční zpracování: elegance a pohodlí

Fitbit se nijak netají tím, že ušel pořádný kus cesty od předchůdce Charge 4. Firma od základu přepracovala design, který se měl inspirovat lidským tělem, což o sobě náramek od počátku dává vědět. Nejedná se o žádnou neohrabanou krabičku na zápěstí. Zakřivené tvary se snaží přesně kopírovat ruku. Výsledkem je, že náramek po nasazení krásně přilne a nikde nevyčnívá. Není ani nijak tlustý a díky hmotnosti pouhých 29 gramů o něm po nějaké chvíli ani nevíte.

Za vyzdvihnutí stojí i celkový vzhled, který je jednoduše vytříbený. Může za to například tělo z nerezové oceli, což je materiál u náramků takřka nevídaný. Náramek tak působí mnohem bytelněji a luxusněji než jakákoliv konkurence. K dispozici je i více barevných odstínů, kromě námi testované černé můžete zvolit také svěží bílou nebo originální modrou. Barevně se liší zejména pásky, které můžete i dokoupit. V nabídce je například více prodyšný pro sportovce.

K dobrému dojmu z designu přispívá i fakt, že na těle zařízení není jediné tlačítko, což mimochodem znamená, že se ovládá výhradně gesty. Na zádech jsou pouze nezbytné senzory, například pro měření okysličení krve a srdeční frekvence, a také nabíjecí piny. Samozřejmostí je zvýšená odolnost dle IPx8, což znamená, že náramku nevadí voda. Můžete s ním plavat, avšak nikoliv se potápět, což potvrzuje odolnost do 5 ATM.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

povedený a praktický vzhled

Displej: smíšené pocity

Na poměry náramků Fitbit proběhly velké změny v případě displeje. Konečně se dostalo na barevný AMOLED panel a úhlopříčka se zastavila na hodnotě 1,04". Displej je výborně čitelný za všech okolností a velmi se nám líbí opravdu jemné podání. Veškeré informace (včetně textů) jsou nádherně vykreslené a v rámci možností dobře čitelné. Bohužel prostředí náramku spoléhá na zbytečně velký font, komfort čtení textu je tak malý. Tím se dostáváme k dalšímu problému. Fitbit sice připravil velmi kvalitní displej, ale je opravdu malý. I čtyřikrát levnější konkurence dnes nabídne výrazně větší panely, na kterých se zobrazí více důležitých informací.

Ve výsledku tak displej zůstává na půli cesty. Jemností, ostrým obrazem a čitelností patří k absolutně nejlepším mezi chytrými náramky. Vše ale kazí malá úhlopříčka. Malou náplastí budiž podrobné nastavení jasu a dalších možností zobrazení. Displej se umí automaticky rozsvítit i svítit neustále. Jak ale správně tušíte, neustále svítící displej odčerpává zásadní porci energie z baterie.

Líbilo se nám velmi dobrá čitelnost

vysoká úroveň jasu

jemné a ostré zobrazení

Nelíbilo se nám malá úhlopříčka

Systém a výkon: jednoduché, ale méně přehledné

K tomu, abyste Fitbit Charge 5 mohli zprovoznit a také plnohodnotně používat, potřebujete aplikaci Fitbit. Tu si zdarma stáhnete pro Android i iOS.

Výrobce se rozhodl jít cestou jednoduchého prostředí, které vychází z ovládání gesty. Horizontální pohyb prstem doprava/doleva vás dostane do hlavní nabídky prostředí náramku. Zde najdete přehled všech upozornění, které jste prošvihli. Nechybí samozřejmě sportovní aktivity, budík, časovač i snímání EDA, kdy náramek dokáže změřit váš stres během tří minut.

Tah prstu od spodního okraje směrem nahoru vás přesune k denním statistikám. Uvidíte počet kroků, spálené kalorie i kvalitu spánku či srdeční frekvenci. Z poslední strany se vysouvá nastavení bezkontaktních plateb či režimu nerušit. Vymyšlené to má Fitbit poměrně dobře, ale například hlavní menu nepůsobí příliš přehledně. Vše je způsobeno i tím, že se text neustále posouvá, neboť se většina popisků nevejde na displej.

Hlavní displej si nastavíte dle svých potřeb pomocí výběru z několika desítek různých ciferníků. Většina sice příliš neuchvátí, ale vždy máte na očích čas, datum a mnohdy i údaje například o krocích. Zpočátku vás možná zklame, že hodiny nevyužívají 24hodinový formát. Naštěstí to lze změnit, ale nejde to ani přímo na náramku, ani v doprovodné aplikaci. Musíte se přihlásit ke svému Fitbit účtu skrze webové rozhraní a v hlubokém nastavení změnit formát zobrazení času. Velmi komplikované, ale naštěstí jde o věc, kterou provedete pravděpodobně jen jednou. Nelze se ale ubránit dojmu, že kvůli nastavení náramku musíte občas chodit na tři různá místa.

Spoustu dalších věcí lze provádět skrze aplikaci, například výměnu ciferníků. Nechybí ani podrobné přehledy vašich denních aktivit. Charge 5 ale nemá rád hudbu. Jak jsme na to přišli? Chybějící interní paměť by ještě šla pochopit, jenže skrze náramek nelze hudbu ani ovládat, a to je obrovská škoda. Náramek vás dokáže upozornit na novinky z různých aplikací. Bohužel reagovat nijak nelze a hovor lze maximálně ukončit skrze náramek. Malý displej pak výrazně komplikuje čtení části e-mailů či zpráv z Telegramu apod.

Zbývá zmínit, že k nákupu Charge 5 získáte možnost využívat službu Fitbit Premium na 6 měsíců zdarma. Ta vám zprostředkuje podrobnější analýzy zvládání stresu i prohloubené údaje o vašem spánku, nechybí ani obsáhlejší personalizace denních aktivit. Po půlroční zkušební době na vás však bude čekat placení, a to buď 260 Kč měsíčně, nebo 2 100 Kč ročně.

Líbilo se nám ovládání gesty

služba Fitbit Premium na půl roku zdarma

Nelíbilo se nám méně přehledné prostředí

nastavení na třech různých místech

nelze ovládat hudební přehrávač

Výdrž baterie: týden bez nabíječky

Fitbit neuvádí kapacitu baterie, avšak sděluje výdrž. Ta se při běžném používání pohybuje kolem 6 až 7 dní. Jakmile však zapnete režim neustálého svícení displeje, výdrž se smrskne na 2 dny. Na tyto hodnoty jsme se dostali i během testování. Vůbec nejslabší výdrž je pak samozřejmě při aktivní GPS, to procenta kapacity baterie mizí před očima a dle výrobce vám náramek vydrží maximálně 5 hodin.

Opětovné dobíjení probíhá bohužel přes kolébku. Nejde o ideální řešení, a to hned z několika důvodů. Vždy ji musíte mít při sobě, pokud někam jedete na více dní. Škoda, že přímo na těle není drobné USB-C. Dalším problémem je, že nabíječka je zakončena USB-A, což znamená, že pokud jej na notebooku nemáte, náramek takto nenabijete. Každopádně nabití náramku zabere něco málo přes 1 hodinu.

Líbilo se nám solidní výdrž

Sportovní funkce: vybere si každý

Fitbit Charge 5 disponuje 20 sportovními režimy. Přijde vám to málo? Ano, někteří konkurenti oslňují i stovkami režimů, ale většina z nich má jen jiný název, ale totožné možnosti měření. Ačkoliv náramek zvládá 20 sportovních režimů, v paměti jich udrží pouze 5. Zbylých 15 najdete v aplikaci a máte možnost si nabídku 5 režimů v náramku přeskládat dle vlastních potřeb.

Samotná sportovní aktivita se spouští snadno jedním dotykem. Například při běhu vidíte vše potřebné na displeji a lze vše i velmi jednoduše pozastavit. Vyhledání satelitůGPS je otázkou zhruba 20 vteřin, což je slušný čas. Samozřejmostí je automatická detekce některé aktivity, jako je například chůze, běh či jízda na kole. Nestane se tak, že si dáte své kolečko a zapomenete aktivitu spustit.

Menší stinnou stránkou je, že většinu statistik ze sportovních aktivit si prohlédnete až na displeji telefonu. Na druhou stranu, na malém displeji by to příliš přehledné nebylo.

Líbilo se nám všechny potřebné režimy

podporuje GPS

snadné ovládání

Nelíbilo se nám pouze 5 režimů v náramku

skromný přehled na náramku

Zhodnocení: cena je příliš vysoká

Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše. Vezmeme-li v úvahu segment chytrých náramků, je Charge 5 takřka nejdražší volbou, po které lze sáhnout. A je-li něco nejdražší, mělo by se to vyvarovat nejen přešlapům, ale i kompromisům. A zde je nutné konstatovat, že to se Fitbitu hrubě nedaří. Charge 5 je opravdu prémiový kus hardwaru: kovové tělo, má opravdu krásně čitelný displej, GPS i dobrou výdrž. Na druhou stranu je však výborný displej do značné míry pokažen malou úhlopříčkou. Nepotěší méně přehledné prostředí, komplikovanější nastavení nebo omezenější výběr sportovních aktivit.

Cenu u hranice 5 tisíc korun se výrobce snaží vykoupit půlročním předplatným služby Fitbit Premium, kterou automaticky získáte. Jenže je to jen půl roku a jen služba navíc. Výsledkem je, že bude lepší sáhnout po levnějších náramcích, případně zvážit, zda nebude lepší zvolit chytré hodinky.

Konkurence

Velmi podobnou službu vám dokáže udělat například Honor Watch ES, který sice nemá GPS, ale zase nabídne větší displej a o 3 tisíce korun nižší cenu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Watch ES Konstrukce 46 × 30 × 10,7 mm , 21 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej AMOLED, 1,64" (280 × 456 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 4.2, ne , ne Akumulátor 180 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Nemohu nezmínit ani Xiaomi Mi Smart Band 6, který má větší displej i přehlednější prostředí. Na druhou stranu nabídne jen plastové tělo a postrádá GPS, což však kompenzuje cena lehce nad hranicí pouhého tisíce korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Smart Band 6 Konstrukce 47,4 × 18,6 × 12,7 mm , 12,8 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,56" (152 × 486 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 125 mAh , nabíjení: USB A

Za zmínku pak stojí hodinky. Z těch skutečně levných jsou to Amazfit Bip U Pro. Stojí zhruba 1 500 Kč, avšak kromě obyčejného vzhledu vás potěší GPS či větším displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Amazfit Bip U Pro Konstrukce 40,9 × 35,5 × 11,4 mm , 31 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej TFT IPS, 1,43" (302 × 320 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 230 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Nakonec zde máme chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active2, které mají větší a ještě lepší displej, více funkcí a dokonce umožňují i telefonování. Jejich cena? O několik set korun nižší než u náramku Fitbit Charge 5.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Konstrukce 40 × 40 × 10,9 mm , 26 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej AMOLED, 1,2" (360 × 360 px) Systém Tizen , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 247 mAh , nabíjení: proprietární kolébka 10 490 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz