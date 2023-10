Představení Pixel Watch 2 ukazuje, jaké novinky přinese další Wear OS

Fotografie: Google

Google na své akci Made by Google '23 nijak zvlášť nerozlišoval mezi tím, co je hardwarový produkt, co vlastnost operačního systému a co služba běžící na jeho serverech. Smíchal všechno dohromady, což pro běžného uživatele dává asi smysl. Nicméně, pokud chcete vědět, jaké funkce dorazí na váš starší model, je to trochu čtení mezi řádky.

U Pixel Watch 2 a Wear OS by to mohla být funkce pojmenovaná Safety Check. Pokud se chystáte na nějakou potenciálně nebezpečnou aktivitu, například na výlet v horách, nastavíte si odpočet na určitou dobu, případně na čas, kdy se hodláte vrátit zpátky. Hodinky pak fungují jako „tlačítko mrtvého muže“. Pokud v určeném čase nezrušíte žádost, pak předpokládají, že se něco stalo a ozvou se vašim nouzovým kontaktům.

Safety Check se nemusí týkat jen adrenalinových aktivit, ale i například cesty domů.

Senzory také zvládnou lépe monitorovat váš stres a pro zpřesnění měření se vás také mohou zeptat na náladu. Následně pak nabídnou řešení, kupříkladu dechová cvičení.

Mají se trenéři bát o práci?

Další novinka se schovává do úplně nové aplikace FitBit. Ta dostane, podobně jako skoro všechny ostatní produkty Googlu, vlastní umělou inteligenci. S její pomocí pak zpracují získaná data ze sportovních aktivit a běžného života, aby o nich pak s vámi hodinky mohly diskutovat v přirozeném jazyce. V ukázce se mluvčí ptal, proč se mu dnes hůře běželo. Aplikace přišla s odpovědí, že to mohlo být tím, že byl náročnější terén co do převýšení, anebo proto, že spánek předešlou noc byl horší než obvykle.