Maximální výkon s neuvěřitelnou výdrží? Honor pro nás chystá překvapení

Honor se pravděpodobně opět chystá posunout hranice baterií v běžných chytrých telefonech. Podle nejnovějších zpráv od Digital Chat Station (viz weibo.com), pracuje čínský výrobce na novém modelu řady GT, který by měl být vybaven baterií o nevídané kapacitě 9 000 mAh. Pokud se tato informace potvrdí, půjde o jednu z největších baterií, která bude v klasicky vypadajícím telefonu k vidění.
Řada Honor GT je známá svým zaměřením na vysoký výkon. Předcházející model, Honor GT Pro, už se chlubil obdivuhodnou kapacitou 7 200 mAh, ale chystaný nástupce má tuto metu překonat o dalších 1 800 mAh.
Takto zásadní navýšení kapacity, aniž by došlo k výraznému zvětšení tloušťky a hmotnosti zařízení, je možné díky použití nového typu křemíko-uhlíkové bateriové technologie, která se označuje jako Si/C. Tato technologie, kterou už Honor používá ve vybraných modelech poslední dva roky, umožňuje výrobcům dosáhnout vyšší energetické hustoty. Zjednodušeně řečeno, do stejného fyzického prostoru se vejde více energie než u tradičních lithium-iontových článků (Li-Ion).
Spekulovaný telefon by měl být osazen jedním z nejnovějších vlajkových procesorů Snapdragon, ve hře je i vůbec nejvýkonnější a před pár týdny představený Snapdragon 8 Elite Gen 5. Více informací o výbavě prozatím není známo. Představení by mohlo proběhnout na sklonku roku 2025, avšak zřejmě jen pro čínský trh. Uvedení v Evropě je prozatím nejisté, zejména s ohledem na nasazenou baterii, neboť čínští výrobci často posílají na globální trhy své modely s menšími bateriemi.
Načíst všechny komentářePřidat názor