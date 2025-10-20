mobilenet.cz na sociálních sítích
Výklopný fotoaparát? Honor to zřejmě zkusí se zvláštním modelem Robot Phone

Michal Pavlíček
3
  • Honor tímto projektem zkouší posunout hranice mezi telefonem a umělou inteligencí
  • Kromě softwaru by novinka mohla zaujmout i gimball fotoaparátem
  • Další podrobnosti má Honor prezentovat na veletrhu MWC 2026

Počátkem tohoto roku Honor oznámil dlouhodobý plán zvaný Honor Alfa, jehož součástí by se v budoucnu měl stát mobilní telefon Robot Phone. Celá plán i chystané zařízení má Honoru pomoci stát se globálním lídrem na poli umělé inteligence. Nové telefony Honor totiž mají nabízet umělou inteligenci, která se postupem času sama učí. Díky tomu by se prostředí mělo chovat vlastně jen lépe, čím déle jej budete používat. Podobně už na tom mají být letošní novinky řady Magic8.

Honor Robot Phone

Honor oficiálně zveřejnil první obrázky zachycující zařízení zvané Robot Phone. Z nich je na zádech lehká inspirace iPhonem , kdy hlavní část zad má jiný odstín, zatímco v horní části je velký modul pro fotoaparáty. A právě ten se jeví velmi zajímavě. Je zde totiž pohyblivá část, kdy se z těla telefonu vyklopí gimball kamerka schopná otočení na jakoukoliv stranu. Díky tomu by zařízení mělo být vždy připraveno na pokročilé fotografování i záznam videa v jakýchkoliv podmínkách a z jakéhokoliv úhlu.

Výrobce prozatím neprozradil vlastně vůbec nic konkrétního, pouze náznaky a pár obrázků. Dozvěděli jsme se však, že s podrobnějšími informacemi se Honor přihlásí v rámci veletrhu MWC 2026, který proběhne tradičně v Barceloně hned zkraje března příštího roku.

Ben Ben
Ben Ben
Dobrá blbůstka ale líbí se mi to. 😄Aspoň po dlouhé době něco zajímavého...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 19:34
Velmi zajímavé. Jo docela LG chybí ten taky rád ukazoval a vydával šílenosti 😁
Jinak škoda že tu není článek ohledně OPPO Find X9 série která bude letos i globálně v EU a v ČR dokonce jsou už EU štítky a nebude snížení kapacity jako u konkurence:


https ://x .com/Sudhanshu1414/status/1980302120269312391
