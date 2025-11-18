Honor Magic V5 vás okouzlí supertenkým ohebným tělem a funkcemi bez kompromisů

Honor Magic V5 patří mezi nejpokročilejší skládací smartphony současnosti. Je elegantní, překvapivě lehký a díky špičkovému zpracování okamžitě působí jako skutečná vlajková loď. Pokud uvažujete o telefonu, který dokáže v jednom zařízení nahradit klasický smartphone i malý tablet, Magic V5 je přesně ten kousek, který stojí za pozornost.
Mimochodem, pokud si na konci dnešního článku řeknete, že Honor Magic V5 je „tím pravým“, jistě vás potěší informace, že je v současné době v Black Friday slevě ve výši 5 000 Kč – to znamená, že může být váš už za 39 990 Kč!
Design, který si zamilujete
Design hraje u Magicu V5 výraznou roli. Extrémně tenké linie, prémiové materiály a přesné dílenské zpracování vytvářejí velmi luxusní dojem – takový, jaký si takový kousek právem zaslouží. Zásadním prvkem je pant – pevný, stabilní a testovaný na stovky tisíc otevření. Otevírání i zavírání působí hladce a jistě, což oceníte při každodenním používání.
Tělo je navíc chráněno podle standardu IP59, takže se nemusíte obávat prachu či stříkající vody. K tomu se přidává kvalitní haptická odezva a rychlá boční čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě v jakékoli poloze zařízení. Honor Magic V5 se v každodenním provozu osvědčil, obavy z používání skládacího telefonu jsou opravdu zbytečné.
Vnější displej, který se chová jako běžný telefon
Velkým benefitem Magicu V5 je jeho vnější displej. 6,43" OLED panel s jemností 404 PPI, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 5 000 nitů se chová jako displej klasického smartphonu – pohodlně na něm vyřizujete zprávy, prohlížíte sociální sítě i fotky. Díky praktickému poměru stran nepůsobí „úzkým“ dojmem a v mnoha situacích stačí úplně sám o sobě, aniž byste museli telefon otevírat – samozřejmě pokud nechcete, byla by to totiž docela škoda.
Špičkový 7,95" LTPO AMOLED panel uvnitř
Po otevření zařízení vás čeká hlavní hvězda – téměř osmipalcový AMOLED panel s LTPO technologií. Nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, identickou jemnost jako vnější displej, tenké rámečky a extrémně vysoký jas až 5 000 nitů. Ohyb je velmi decentní a při běžném používání jej téměř nevnímáte. Honor navíc přidává podporu Dolby Vision, díky které na vnitřním displeji vynikne filmový obsah tak, jak má.
Velmi příjemně působí i fakt, že výrobce se zaměřil na eliminaci blikání a modrého světla. Displej je tak šetrný k očím i při delším používání ve večerních hodinách. Selfie kamera se nachází klasicky v průstřelu – jde o praktický prvek, který nijak nenarušuje kvalitu obrazu ani jas panelu – navíc zachovává nadstandardní kvalitu selfie fotoaparátu, což jinak (alespoň zatím) zkrátka možné není.
Příjemné stereo a kvalitní zvuk
Dvojice reproduktorů vytváří vyvážený stereo efekt a jejich projev je dostatečně hlasitý i při sledování videí nebo hraní her. Zvuk nepůsobí ploše a Magic V5 bez problémů zastane roli multimediálního zařízení.
Vlajkový výkon s důrazem na stabilitu
Srdcem zařízení je čipset Snapdragon 8 Elite, který přináší vysoký výkon i efektivní hospodaření s energií. Telefon reaguje okamžitě, přepínání mezi aplikacemi je bleskové a i velmi náročné úlohy zvládá zařízení s rezervou. K tomu přispívá 16 GB RAM a velkorysé 512GB úložiště, které poskytuje dostatek prostoru pro fotografie, videa i data bez nutnosti truchlit po chybějícím slotu pro pomalé paměťové karty.
Křemíková baterie s výdrží až na dva dny
Honor do zařízení integroval 5 820mAh křemíkovou baterii – technologii, která nabízí vyšší energetickou hustotu než běžné Li-ion články. Výsledkem je až dvoudenní výdrž na jedno nabití, což je u skládacího zařízení působivá hodnota. Nechybí rychlé 66W drátové nabíjení, které dokáže doplnit 70 % baterie za zhruba půl hodiny, a 50W bezdrátové nabíjení. Telefon tak dokáže držet krok i s těmi nejnáročnějšími, což ne vždy u vlajkových smartphonů platí.
Konektivita bez kompromisů
Magic V5 podporuje 5G, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i bohatou sadu navigačních systémů. Připojení je stabilní, rychlé a připravené na budoucnost. Všechno funguje tiše na pozadí tak, jak má – bez omezení a bez nutnosti cokoliv řešit.
Fotovýbava, která si poradí s každou scénou
Na zadní straně se nachází trojice snímačů: 50Mpx hlavní fotoaparát, 64Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a 50Mpx ultraširokoúhlá kamera. Fotografie mají krásné barvy, vysokou ostrost a velmi dobrou práci s expozicí i kontrastem. Čipová sada i software pomáhají s vylepšením detailů, zejména za horšího světla. Teleobjektiv dodává snímkům hloubku a působivé přiblížení, ultraširoký objektiv zase nabídne přirozený, kvalitní záběr bez zkreslení.
Dvojice 20Mpx selfie kamer poskytuje čisté a detailní snímky a zvládá i záznam ve 4K. Video je stabilní, rychle přeostřuje a působí velmi profesionálně.
Software s AI nástroji
Magic V5 přichází se sadou AI funkcí, které usnadňují práci s textem i fotografiemi – od sumarizace dokumentů přes úpravy snímků až po překlady v reálném čase. Prostředí je svižné, logicky uspořádané a dobře přizpůsobené velkému vnitřnímu displeji. Honor zde dlouhodobě ladí ergonomii a u Magicu V5 je to znát na každém kroku.
Z AI nástrojů oceníte mnohé – já osobně si oblíbil „Magický text“, který zvládne extrahovat text z obrázků, ale hlavně AI při úpravě fotografií – například odstranění nevhodného objektu nebo třeba vylepšení kvality snímků. Naprostou samozřejmostí jsou nepostradatelné AI funkce od Googlu, například oblíbený AI asistent Gemini nebo funkce Circle to Search, se kterou vyhledáte prakticky cokoli na základě vizuální podobnosti. Vyzkoušeli jste tuto funkci například při hledání nového nábytku? Ušetřit můžete tisíce, a to během pár vteřin!
Závěr
Honor Magic V5 je vyzrálý skládací smartphone, který se nesnaží šokovat jen špičkovou konstrukcí, ale přesvědčuje celkově vyladěným zážitkem – a to rozhodně není standard, dokonce ani u vlajkových smartphonů. Prémiový design, dva špičkové displeje, obří křemíková baterie, dobrá fotovýbava, silný výkon i pohodlné ovládání – vše zapadá do jednoho harmonického celku. Pokud hledáte moderní zařízení, které dokáže být telefonem i tabletem, Magic V5 patří mezi nejzajímavější volby současnosti.
