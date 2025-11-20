Malý, tenký, přesto se slušnou baterií. Takový má být Honor Magic8 Mini

Řada Magic8 od Honoru by se měla rozrůst o nejmenší model, který by mohl oslovit všechny, kteří hledají dobře vybavený smarpthone, jenž lze pohodlně dostat do kapsy. Má jít o model Magic8 Mini a díky informátorovi Digital Chat Station (viz weibo.com) se dozvídáme podrobnosti ohledně výbavy.
Telefon má být vybaven 6,31" OLED LTPO displejem s 1,5K rozlišením. Zaujmout by mohla i tloušťka mobilu, která má být pod hranicí 7 milimetrů, ale vyloučeno není prolomení ani 6milimetrové hodnoty. I přes velmi malou tloušťku bude mobile vybaven slušnou baterií. Kapacita 5 500 mAh je s ohledem na nijak velký displej solidní.
Výkon mobilu má obstarávat procesor MeidaTek Dimensity 9500. Hlavní fotoaparát má oslňovat 200megapxielovým rozlišením. Doplněn bude například 50megapixelovým teleobjektivem o velikosti 1/1,5". další informace o výbavě nejsou v tuto chvíli známé. Otazníky se vznáší i nad případným datem představení. Spekuluje se spíše o prvních týdnech roku 2026.
Lepší než mokrym hadrem přes držku.
