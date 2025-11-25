Honor 500 (Pro) chce zatopit vlajkovým lodím. Třeba 8 000mAh baterií

Honor na čínském trhu oficiálně představil (viz honor.com) dvě velmi zajímavé novinky zvané Honor 500 Pro a Honor 500. Upoutá již svým designem, kdy se výrobci jednoznačně inspiroval iPhonem, zejména na zádech, kde dominuje horizontálně orientovaný modul s fotoaparáty ve tvaru oválu. Celá konstrukce však není tak extrémně tenká, tloušťka 7,75 milimetrů je spíše v lepším průměru dnešní doby. Počítat však můžete s poctivou zvýšenou odolností proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69K. Oba modely jsou si podobné jako vejce vejci a pokud je chcete rychle rozpoznat, musíte se zaměřit na již zmíněný modul s fotoaparáty.
Honor 500 Pro má totiž jeden fotoaparát navíc. Začneme ale popořadě. Společným prvkem výbavy je totiž 200megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací i 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který poslouží i pro potřeby makro snímků. Pouze verze s přídomkem Pro má navíc 50megapixelový teleobjektiv s možností trojnásobného optického zoomu. Výčet fotoaparátů uzavírá čelní 50megapixelová kamerka, mimochodem schopná točit do 4K rozlišení.
Zmíněná kamerka je v průstřelu displeje, ten je rovněž stejný pro obě novinky od Honoru. Těšit se můžete na 6,55" OLED panel s vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dosáhnout hodnoty až 6 000 nitů. Obě novinky mají v displeji integrovanou čtečku otisků prstů, avšak zatímco Honor 500 jen základního optického typu, Honor 500 vsadil na ultrazvukovou technologii.
O co rozhodně nebudete mít nouzi, je výkon. Honor 500 spoléhá na Snapdragon 8s Gen 4, varianta Pro dokonce na donedávna vlajkový Snapdragon 8 Elite. Operační paměť může mít hodnotu 12, nebo 16 GB, v případě úložiště volíte mezi 256 GB a 512 GB, avšak verze Pro nabízí i vrcholnou 1TB variantu. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba MagicOS 10.
V obou novinkách je nasazení křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 8 000 mAh, což je výrazně nadprůměrná hodnota. Podporováno je 80W drátové nabíjení a 27W reverzní drátové nabíjení. Honor 500 Pro si pak poradí i s 50W bezdrátovým nabíjením.
Honor 500 i Honor 500 Pro se začnou prodávat nejprve na čínském trhu. Cena Honoru 500 ve verzi 256+12 GB startuje na v přepočtu zhruba 10 tisíci korunách i s daní. Honor 500 Pro ve stejné paměťové verzi vyjde v přepočtu na přibližně 13 tisíc korun i s daní. Zda a kdy se novinka objeví na českém trhu nebylo prozatím oznámeno.
