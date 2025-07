Kdo nabídne první baterii s kapacitou 10 000 mAh? Šanci má prý Honor

Fotografie: Honor

Na trhu i dnes najdete telefony, které mají baterie s kapacitami přesahujícími 10 000 mAh nebo dokonce 20 000 mAh. Zpravidla však jde o zařízení, které se vzhledem i fyzickými rozměry výrazným způsobem vymyká pojmu běžný chytrý telefon. Většinou jde o značky, které produkují telefony s výrazně zvýšenou odolností, u kterých hmotnost atakující hranici 400 gramů není vyloženou překážkou. V poměrně blízké budoucnosti by se však mnohé mohlo změnit.

Honor Power

Už v letošním roce například Honor představil dva modely, a to Power a X70. První disponuje baterií s kapacitou 8 000 mAh, druhý pak dokonce 8 300 mAh. Vzhledově i rozměry jde přitom o zařízení jako jakékoliv jiné. Informátor Digital Station na sociální síti Weibo (viz weibo.com) zmiňuje, že Honor údajně již testuje chytrý telefon s baterií o kapacitě 10 000 mAh. Spekuluje se, že by se mohlo jednat o budoucí Honor Power 2.

Kapacita baterie je jedna věc, tou druhou by byla samozřejmě případná výdrž. Čistě teoreticky by takový mobil měl být schopný vydržet 4 až 5 dní na jedno nabití při stejném používání, jako standardní dnešní telefony. Vše však ukáže až praxe, do které se promítá nejen použitý hardware či optimalizace softwaru.

V tuto chvíli mají být se zařízením majícím baterii s kapacitou 10 000 mAh prováděni testy a není jisté, že se jej dočkáme. Během testů může dojít k takovým výsledkům, kdy výrobce rozhodne o finálním snížení kapacity. Stejně tak není známé, jakou výbavu budoucí Honor měl mít a zda by mířil mezi vlajkové lodě, nebo do střední třídy. Výše jmenované modely Honor Power a Honor X70 totiž byly zařazeny maximálně do střední třídy a například na českém trhu nejsou ani nabízeny.