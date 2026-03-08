Máte mobil z Číny? Google ukázal, jak lehce z něj udělá těžítko

Stalo se to nejspíš už každému z nás – stojíte u pokladny v supermarketu, za vámi fronta nakupujících, přiložíte telefon k terminálu a... nic. Terminál hlásí chybu nebo na přiložení vůbec nereaguje. A jak upozornil notebookcheck.net (viz notebookcheck.net), přesně tento scénář začátkem srpna masově zažívali uživatelé smartphonů značek jako Xiaomi, Vivo, Oppo nebo OnePlus. Mělo to však jeden zásadní háček – všichni dotyční používali zařízení zakoupená přímo v Číně, s takzvanou čínskou ROM.
Zatímco majitelé oficiálních evropských či globálních verzí stejných telefonů mohli dál bezstarostně platit, dovozové modely – často vyhledávané technologickými nadšenci pro jejich dřívější dostupnost či špičkové parametry – náhle vypověděly službu. A co bylo nejzáludnější – samotná aplikace Peněženka Google se tvářila zcela normálně a nehlásila žádnou chybu. Výpadek se projevil až přímo v akci u platebního terminálu.
Tajemství skryté v kódu
Zvědaví vývojáři a komunitní experti z technologických fór jako XDA Developers se okamžitě pustili do zkoumání systémových protokolů. A výsledek byl jednoznačný – nová verze služeb Google Play po aktualizaci obsahovala instruktáž, která při detekci čínského kódu zařízení vydala příkaz vypnout službu bezkontaktních plateb.
V technologickém světě se okamžitě rozhořela debata, zda šlo o cílený zákaz ze strany Googlu vůči neoficiálně dovezeným telefonům, nebo o přípravu na novou legislativní či bezpečnostní restrikci. Incident totiž nepostihl jen uživatele v Evropě či Latinské Americe, ale dopadl by i na čínské turisty a pracovníky cestující do zahraničí.
Šťastný konec, ale také varování
Snímky obrazovek s chybovými hláškami z terminálů a plnící se diskuzní fóra nakonec vyvolaly rychlou reakci. Zpočátku se zdálo, že pomáhá pouze opuštění beta programů v obchodu Google Play, což naznačovalo, že se zkušební verze kódu nedopatřením dostala mezi běžné uživatele. Netrvalo však dlouho a Google situaci potichu vyřešil úpravou na svých serverech, platby se tak uživatelům čínských verzí telefonů opět rozběhly.
Ačkoliv tento konkrétní přehmat skončil pro uživatele dobře, slouží jako zajímavá ukázka. Ukázal totiž, že giganti jako Google mají technické prostředky k tomu, aby určité funkce na konkrétních typech zařízení vypnuli doslova stisknutím jednoho tlačítka.