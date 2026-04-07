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Android 17 klepe na dveře. Zjistěte, zda je na seznamu vyvolených i váš Samsung

Marek Vacovský
Android 17 klepe na dveře. Zjistěte, zda je na seznamu vyvolených i váš Samsung
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Samsung naplno vyvíjí novou generaci své nadstavby One UI 9
  • Interní testování se nově rozšířilo na desítky zařízení, a to od vlajkových lodí až po cenově dostupné modely řad A a M
  • Oficiální premiéra se očekává spolu s představením nových ohebných telefonů už 22. července v Londýně

Samsung podle všeho neponechává nic náhodě, neboť výrazně urychluje vývoj příští generace uživatelského rozhraní One UI 9, které bude postaveno na operačním systému Android 17. Nejnovější úniky z testovacích serverů totiž ukazují, že se seznam zařízení, na kterých Samsung interně novou nadstavbu ladí, rapidně rozrostl. Vývoj se již netýká pouze prémiových modelů, ale zahrnuje široké spektrum portfolia pro různé světové trhy včetně Evropy a Indie.

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Zatímco veřejný beta program One UI 9 je v současné době dostupný výhradně pro vlajkovou řadu Galaxy S26 (která již obdržela tři beta verze), v zákulisí se firmware připravuje pro celou řadu dalších populárních telefonů. Nové testovací sestavení (firmware) se objevilo u chystaných i stávajících modelů střední třídy, jako jsou Galaxy A36 a Galaxy A37, ale i u starších zástupců řad Galaxy M a F (např. M34, M35 či F34). Zapomenuto nebylo ani na odolný tablet Galaxy Tab Active5 Pro.

Zařízení Verze (Firmware) Trh (Region)
Samsung Galaxy A26A266MUBU9DZF1-
Samsung Galaxy A36A366BXXUADZG1Evropa
Samsung Galaxy A37A376BXXU3BZG1Indie
Samsung Galaxy Z Flip7--
Samsung Galaxy Z Flip7 FE--
Samsung Galaxy Z Fold6-Indie a Evropa
Samsung Galaxy Z Flip6-Indie a Evropa
Samsung Galaxy Z Fold5-Indie a Evropa
Samsung Galaxy Z Flip5-Indie a Evropa
Samsung Galaxy S23 FE-Indie
Samsung Galaxy A15 4GA155FXXUAFZG1-
Samsung Galaxy M34-Indie
Samsung Galaxy M15-Indie a Evropa
Samsung Galaxy M35-Indie
Samsung Galaxy M56-Indie
Samsung Galaxy F34-Indie
Samsung Galaxy Tab Active5 ProX356BXXU8DZG1-

Prvními zařízeními, která na trh dorazí s předinstalovaným systémem One UI 9 přímo z výroby, se každopádně podle gsmarena.com (viz gsmarena.com) stanou očekávané ohebné telefony nové generace – Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Fold7, a to včetně spekulované odlehčené varianty Galaxy Z Flip7 FE.

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Podle neoficiálních informací přitom plánuje Samsung tyto novinky odhalit na letní konferenci Galaxy Unpacked, která by se měla uskutečnit 22. července v Londýně.

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