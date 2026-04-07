Android 17 klepe na dveře. Zjistěte, zda je na seznamu vyvolených i váš Samsung

Samsung podle všeho neponechává nic náhodě, neboť výrazně urychluje vývoj příští generace uživatelského rozhraní One UI 9, které bude postaveno na operačním systému Android 17. Nejnovější úniky z testovacích serverů totiž ukazují, že se seznam zařízení, na kterých Samsung interně novou nadstavbu ladí, rapidně rozrostl. Vývoj se již netýká pouze prémiových modelů, ale zahrnuje široké spektrum portfolia pro různé světové trhy včetně Evropy a Indie.
Zatímco veřejný beta program One UI 9 je v současné době dostupný výhradně pro vlajkovou řadu Galaxy S26 (která již obdržela tři beta verze), v zákulisí se firmware připravuje pro celou řadu dalších populárních telefonů. Nové testovací sestavení (firmware) se objevilo u chystaných i stávajících modelů střední třídy, jako jsou Galaxy A36 a Galaxy A37, ale i u starších zástupců řad Galaxy M a F (např. M34, M35 či F34). Zapomenuto nebylo ani na odolný tablet Galaxy Tab Active5 Pro.
|Zařízení
|Verze (Firmware)
|Trh (Region)
|Samsung Galaxy A26
|A266MUBU9DZF1
|-
|Samsung Galaxy A36
|A366BXXUADZG1
|Evropa
|Samsung Galaxy A37
|A376BXXU3BZG1
|Indie
|Samsung Galaxy Z Flip7
|-
|-
|Samsung Galaxy Z Flip7 FE
|-
|-
|Samsung Galaxy Z Fold6
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy Z Flip6
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy Z Fold5
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy Z Flip5
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy S23 FE
|-
|Indie
|Samsung Galaxy A15 4G
|A155FXXUAFZG1
|-
|Samsung Galaxy M34
|-
|Indie
|Samsung Galaxy M15
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy M35
|-
|Indie
|Samsung Galaxy M56
|-
|Indie
|Samsung Galaxy F34
|-
|Indie
|Samsung Galaxy Tab Active5 Pro
|X356BXXU8DZG1
|-
Prvními zařízeními, která na trh dorazí s předinstalovaným systémem One UI 9 přímo z výroby, se každopádně podle gsmarena.com (viz gsmarena.com) stanou očekávané ohebné telefony nové generace – Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Fold7, a to včetně spekulované odlehčené varianty Galaxy Z Flip7 FE.
Podle neoficiálních informací přitom plánuje Samsung tyto novinky odhalit na letní konferenci Galaxy Unpacked, která by se měla uskutečnit 22. července v Londýně.