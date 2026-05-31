Gemini 3.5 Live Translate umí překlad v reálném čase do 70 jazyků i češtiny!

Pamatujete ještě na původní Překladač Google, který se objevil už před dvaceti lety? Po většinu této doby bylo jeho používání spíše důvodem k tomu, že jste měli ostudu – strojový překlad byl spíše vtipný než užitečný. To se ale začalo měnit s příchodem velkých jazykových modelů a poslední krok v této evoluci představuje Gemini 3.5 Live Translate, o němž Google informuje na svém blogu (blog.google).
Model automaticky rozpoznává více než 70 jazyků a generuje plynulou, přirozeně znějící překladovou řeč, která zachovává intonaci, tempo a výšku hlasu mluvčího. Na rozdíl od systémů, které čekají, až mluvčí domluví, než odpoví, generuje 3.5 Live Translate řeč nepřetržitě a vyvažuje kompromis mezi čekáním na kontext za účelem zlepšení kvality a okamžitým překládáním, aby zůstala v synchronizaci s mluvčím. Poskytuje plynulý zvuk bez nepříjemných pauz a během celé relace zaostává za mluvčím jen o několik sekund.
Gemini 3.5 Live Translate zpracovává řeč v reálném čase, což umožňuje plynulejší komunikaci mezi různými jazyky. Model zvládá vícejazyčné vstupy bez nutnosti ručního nastavování parametrů. Díky své odolnosti vůči šumu zároveň zajišťuje, že aplikace dokážou fungovat i v hlučném a nepředvídatelném prostředí. Jeho funkce můžete využít k usnadnění živého tlumočení při vícejazyčných hovorech, schůzkách, výuce, vysílání a dalších příležitostech.
Tento model se postupně zavádí také v aplikaci Google Translate po celém světě, a to jak pro Android, tak pro iOS. Při používání funkce Live Translate stačí připojit jakákoli sluchátka a můžete si užít plynulejší překlad, který věrně zachycuje intonaci mluvčího ve více než 70 jazycích.