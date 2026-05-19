Google se na úvod I/O pochlubil zajímavými čísly

Stejně jako několik posledních let se konference Google I/O nesla zcela v duchu umělé inteligence, protože ostatním novinkám vyhradil Google samostatnou akci už před týdnem. A na úvod přišlo obligátní sebeprezentace toho, jak je Google v této oblasti dobrý, která ale ukazuje, jak roste zájem o AI a vše s ní spojené.
První zajímavý graf se týká tzv. tokenů. Token je základní stavební kámen textu pro umělou inteligenci. Modely nečtou celá slova jako lidé, ale rozdělují si je na tyto menší dílky. Jeden token může být krátké slovo, část delšího slova nebo jen samotná mezera. Množství tokenů určuje, kolik informací si model pamatuje a kolik stojí jeho provoz.
Zatímco v květnu 24 zpracovával Google 7,4 bilionu tokenů měsíčně, o rok později to bylo 480 bilionů a letos 3,2 biliardy, což je sedminásobný meziroční růst.
- 8,5 milionu vývojářů používá každý měsíc modely Googlu ke tvorbě
- 19 miliard tokenů zpracovávají systémy Googlu každou minutu
- 13 služeb Googlu přesáhlo hranici jedné miliardy uživatelů
- více než 3 miliardy uživatelů má Vyhledávání, Gmail, Android, Chrome a Youtube
- 2,5 miliardy lidí využívá AI Overviews při hledání na internetu
- 900 miliónů aktivních uživatelů má aplikace Gemini, což je více než dvojnásobek toho, co stejnou dobu loni
- 50 miliard obrázků už vygeneroval Nano Banana