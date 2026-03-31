Huawei v Česku spouští bezkontaktní platby. Dočkaly se i několik starších modelů

Majitelé chytrých hodinek Huawei v Česku se konečně dočkali funkce, na kterou roky čekali. Na mysli máme bezkontaktní platby, o kterých informuje Michał Chrzanowski na sociální sít LinkedIn. Služba se zpřístupnila díky aplikace Curve Pay, kterou Huawei zařadil do svého obchodu s aplikacemi.
Celý proces zprovoznění není nijak složitý. Nejprve musíte do svého telefonu Huawei nainstalovat aplikaci Curve Pay, a to přímo z již známého obchodu AppGallery. Následně do prostředí Curve Pay přidáte svou platební kartu. Posléze je potřeba připravit i vaše chytré hodinky. Skrze aplikaci Huawei Zdraví (Health) vyberete AppGallery a i do hodinek nainstalujete aplikaci Curve Pay. Poté je nezbytné obě aplikace, jak v mobilu tak hodinkách, propojit a nastavit si PIN.
Bezkontaktní platby jsou k dispozici na celé řadě chytrých hodinek od Huawei. Jmenovitě jde o modely Watch GT Runner 2, Watch GT 6 Pro, Watch GT 6, Watch GT 5 Pro, Watch GT 5, Watch 5, Watch 5 Fit Pro, Watch 5 Fit a Watch Ultimate 2. Zbývá dodat, že podpora bezkontaktních plateb je přístupná ve všech státech Evropské unie, tedy nejen v Česku, a dále ve Velké Británii, Norsku a Lichtenštejsnku.