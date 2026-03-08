AirTag má konečně konkurenci od Googlu. Takhle vypadá Pixel Tag

I když má Google ve svém portfoliu funkcí Pátrací centrum, což je obdoba sítě Apple FindMy, zatím nemá vlastní lokátor a v tomto ohledu se spoléhá na ostatní výrobce hardwaru. To se však již brzy změní.
Některé internetové obchody se už připravují na uvedení tohoto trackeru s modelovým číslem GA12506, obchodním názvem „Google Pixel Tag“ a barevným provedením „Fog Light“.
This is the 'Google Pixel Tag' https://t.co/tNJp2PUZ3f by @nexusben— 9to5Google (@9to5Google) July 31, 2026
Zařízení má neobvyklý podlouhlý tvar, zatímco většina ostatních sledovacích zařízení je kruhová nebo spíše čtvercová. Sledovací zařízení od Googlu také zřejmě postrádá jakýkoli vestavěný upevňovací mechanismus a pravděpodobně bude využívat pouzdra podobná těm, která používá Apple.
Zatím není známo, zda tento tracker využívá technologii UWB, nebo zda má vyměnitelnou či dobíjecí baterii, ale to se dozvíme už 12. srpna, na kdy Google plánuje uvedení nové řady Pixelů a dalších hardwarových novinek.