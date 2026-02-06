Jak platit hodinkami Huawei Watch Fit 5 Pro skrze Curve? Kompletní návod krok za krokem

Česká republika se může pochlubit jednou z nejvyšších mír adopce bezkontaktních plateb. Dávno tak již neplatí, že kartou zaplatíte pouze v renomovaných obchodech, ale často na tuto možnost narazíte třeba i u menších stánků na trzích. O to důležitější je možnost zaplatit i ve chvílích, kdy s sebou nemáte peněženku, respektive klasickou platební kartu. Pro většinu uživatelů to není problém, telefon totiž mají stále po ruce. Pokud se však rozhodnete vydat na procházku, či si jít zaběhat úplně „nalehko“, vyplatí se mít chytré hodinky s podporou bezkontaktních plateb.
V případě Huawei to navzdory přítomnosti NFC, potřebného k provedení plateb, ještě donedávna nebylo možné. Nyní se však situace změnila a Huawei u svých chytrých hodinek spolupracuje s britskou společností Curve, která bezkontaktní platby s hodinkami Huawei na zápěstí umožňuje. Jak ale vypadá samotná instalace a zprovoznění Curve na hodinkách Huawei, v našem případě nového modelu Watch Fit 5 Pro?
Majitelé některých předešlých hodinek Huawei jsou dobře obeznámeni s aplikací Peněženka, která by se nabízela jako docela logické místo, kam v rámci Huawei Zdraví zamířit. Hledání si však můžete ušetřit, neboť nastavení hodinek, respektive zprovoznění bezkontaktních plateb u Huawei Watch Fit 5 Pro a dalších kompatibilních modelů, probíhá přímo v aplikaci Curve. Paralelně je pochopitelně nutné si do samotných hodinek nainstalovat stejnou aplikaci. Ta je dostupná v AppGallery a do hodinek ji jednoduše dostanete tak, že ji nainstalujete skrze aplikaci Huawei Health (z telefonu).
Pro ty, kteří Curve neznají, bychom doporučovali našeho podrobného průvodce na mobilenet.cz. Pokud se vám číst nechce a pouze vám vrtá hlavou, zda vás bude Curve něco stát, vězte, že používání je zcela zdarma. Náročnější uživatelé, kteří například hodně cestují, pak mohou v případě zájmu využít i placené varianty, ale pro platby hodinkami Huawei to není nutné.
Jakmile proběhne vytvoření účtu u této fintech společnosti, které je stejně snadné jako například zprovoznění účtu u Revolutu a probíhá samozřejmě plně online, stačí zamířit v aplikaci do sekce Launchpad. Zde vyberete Wearables a můžete začít Curve Pay nastavovat. Vše je fakticky otázkou pár sekund, trvá jen chvilku, než se váš telefon „domluví“ s hodinkami a zprovozní v nich bezkontaktní platby.
Po tomto kroku následuje ještě aktivace v samotných hodinkách, kdy potřebujete vybrat Curve Pay jako primární platební možnost (místo původní Peněženky). Postačí zamířit do nastavení hodinek, poté zvolit možnost Další připojení, NFC a následně v sekci Výchozí platební aplikace jednoduše zvolit Curve Pay. Poté je potřeba platby jen náležitě zabezpečit, obdobně jako třeba na smartphonu, a proto je nutné vytvořit PIN. V nastavení hodinek tak zamíříte do sekce Kód PIN, který si zvolíte, a následně vyberete možnost PINu pro bezkontaktní platby. Ve stejné sekci se rovněž aktivuje automatické zamykání hodinek při sundání ze zápěstí pro vyšší bezpečnost.
Samotné placení využívá NFC stejně jako u dalších chytrých hodinek, a tak se od jiných modelů nijak neliší. Dvojklikem na spodní tlačítko hodinky připravíte na transakci a poté již stačí hodinky jen přiložit k terminálu a máte hotovo.
Huawei Watch Fit 5 Pro
|Konstrukce
|44,5 × 40,8 × 9,5 mm, 30,4 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|AMOLED, 1,92" (480 × 408 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.0, ne, NFC
|Akumulátor
|471 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin