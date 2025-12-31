Tomu říkáme obří baterie. Nový Honor Power2 láká kapacitou 10 080 mAh

Honor na čínském trhu oficiálně představil model Power2 (viz honor.com), který se snaží definovat novou kategorii chytrých telefonů zaměřených na extrémní výdrž. Jeho hlavním tahákem je křemíkovo-uhlíková baterie s rekordní kapacitou 10 080 mAh. Navzdory této obří kapacitě si zařízení zachovává rozumné rozměry s tloušťkou kolem 8 milimetrů a hmotností 216 gramů. Energii lze doplňovat pomocí 80W drátového nabíjení, přičemž nechybí ani 27W reverzní nabíjení pro napájení jiných zařízení.
Novinka je prvním smartphonem na světě osazeným procesorem MediaTek Dimensity 8500 Elite. Tento procesor vyrobený 4nm technologií míří do vyšší střední třídy a slibuje výrazný nárůst grafického výkonu (o 25 % oproti předchůdci). Hardwarovou výbavu doplňuje 12 GB RAM a úložiště typu UFS 4.1 o kapacitě 256 nebo 512 GB. Telefon běží na systému Android 16 s nadstavbou MagicOS 10 a disponuje pokročilým chlazením, které má udržet teploty v normě i při vysoké zátěži.
Přední straně dominuje 6,79" OLED displej s vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Panel vyniká vysokým jasem až 8 000 nitů v HDR režimu a vysokofrekvenčním PWM stmíváním (3 840 Hz) pro ochranu zraku. Fotografická výbava je na poměry zařízení zaměřeného na výdrž solidní. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu ale doplňuje už jen 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na čelní straně je pak 16megapixelová selfie kamerka.
Konstrukce telefonu nabízí zvýšenou odolnost díky certifikacím IP68 a IP69K, což znamená ochranu proti potopení i prachu. Honor Power2 se nabízí ve třech barvách, a to černé, bílé a oranžové, přičemž posledně jmenovaná verze nápadně připomíná design aktuálních iPhonů. Cena v Číně začíná v přepočtu na přibližně 10 000 Kč s daní. O globální dostupnosti zatím výrobce nerozhodl, avšak v Evropě si velké naděje neděláme, alespoň ne na verzi s takto velkou baterií.
Technické parametry Honor Power2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|162,1 × 76,3 × 8 mm, 216 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8500 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|10 080 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
