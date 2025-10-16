Honor Magic8 je méně postřelený brácha. Láká výkonným Snapdragonem

Méně náročné uživatele by v rámci novinek od Honoru mohl oslovit model Magic8 (viz honor.com), který je do značné míry podobný vybavenějšímu Magicu8 Pro. Naštěstí zde máme jasné rozlišovací znamení. zatímco Magic8 Pro má velký průstřel v displeji, Magic8 si vystačí jen s malým. Důvod je prostý, postrádá 3D senzor pro potřeby pokročilého rozpoznávání obličeje. Nechybí mu však nové speciální AI tlačítko, které spustí asistenta, případně další funkce, neboť je uživatelsky konfigurovatelné. Samozřejmostí je i zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle stupňů krytí IP68, IP69 a IP69K.
Celkově je telefon ve srovnání s verzí Pro menší, za což vděčí menšímu 6,58" OLED displeji s vysokým rozlišením a jasem až 6 000 nitů. V displeji je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů. Bez kompromisů zůstává výkon, i do Magicu8 si našel cestu nový Snapdragon 8 Elite Gen 5. Operační paměť může mít 12 GB, nebo 16 GB, v případě úložiště typu UFS 4.0 volíte z možností 256 GB, 512 GB a 1 TB. Prostředí zajišťuje MagicOS 10.0 založený na nejnovějším Androidu 16.
Drobné odlišnosti nalezneme též u fotoaparátů, byť v kruhovém modulu nadále naleznete tří snímač. Jde o 50megapixelový hlavní s optickou stabilizací, 50megapixelový ultraširokoúhlý se záběrem 122° a nakonec 64megapixelový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoome, až 100násobným digitálním přiblížením a optickou stabilizací obrazu. Čelní fotoaparát disponuje 50 megapixely a zvládá, stejně jako zadní trojice, záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu.
Baterie v Honoru Magic7 má kapacitu 7 000 mAh. S tím však nemůžeme počítat v případě, že by se Honor rozhodl model poslat na evropské trhy, neboť by zřejmě došlo k úpravě směrem dolů, stejně jako u varianty Pro. Je však možné, že se verze Magic8 mimo Čínu ani nepodívá. V každém případě je podporováno 90W drátové nabíjení a 80W bezdrátové nabíjení.
Nový Honor Magic8 již vstoupil do předprodeje na čínském trhu, přičemž prodej má být zahájen v příštím týdnu. Základní varianta 256+12 GB je nabízena za v přepočtu necelých 16 tisíc korun i s daní. O mezinárodní dostupnosti se výrobce nezmínil.
Technické parametry Honor Magic8Kompletní specifikace
|Konstrukce
|157,1 × 74 × 8 mm, 205 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,58" (2 760 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?