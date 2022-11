Android 13 pro Nothing Phone (1) dorazí brzy, láká zakladatel značky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Carl Pei, který stojí za značkou Nothing (a rovněž spoluzakládal OnePlus), na Twitteru zveřejnil screenshot z nastavení svého Nothing Phonu (1), kde můžeme vidět Android 13. V komentářích pod příspěvkem pak padlo mnoho otázek, jednou z nich bylo, zda se majitelé zařízení dočkají beta verze nejnovějšího Androidu, na což Carl Pei odpověděl krátkým vzkazem „brzy“. Dodejme, že Nothing Phone (1) by měl obdržet minimálně tři velké aktualizace OS, dočkat by se tedy měl (alespoň) Androidu 15.