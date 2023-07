Carl Pei se ptá fanoušků Nothing, zda by ocenili exkluzivní funkce

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Nothing boduje v drsném prostředí mobilního odvětví zejména nevšedním designem, solidní hardwarovou výbavou a na danou cenovou třídu i nadprůměrnou softwarovou podporou (konkrétně příslib tří velkých aktualizací OS a 4 let bezpečnostních záplat). Kromě toho však její zakladatel, Carl Pei, okořenil Nothing Phone (1) několika drobnými softwarovými vychytávkami. Nyní se ptá svých fanoušků, zda by měli zájem o další exkluzivní funkce.

Nothing Phone users: we're thinking of developing features that only work between Nothing users. Do you have friends or family on our phones that you could potentially use this with? — Carl Pei (@getpeid) July 3, 2023

Ačkoliv Carl Pei nespecifikoval, o co přesně by se mohlo jednat, byla by tato funkce exkluzivní pouze pro majitele Nothing Phonů. Do komentářů nám můžete napsat, jakou vychytávku byste v rámci ekosystému Nothing ocenili nejvíc.