Lord Chaos? HMD chystá nový mobil s Androidem 16 a Qi2

S mobilními telefony HMD se na českém trhu již příliš nesetkáváme. Informátor vystupující pod přezdívkou HMD_MEME'S (viz x.com) však zveřejnil první střípky výbavy chystaného mobilu pod pracovním názvem Lord Chaos. V tuto chvíli nevíme, jak bude vypadat, ale měl by nabídnout OLED displej s podporou HDR10+ a 144Hz obnovovací frekvencí.
Pod kapotou budoucího mobilu má tikat procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí a prozatím velikostně nespecifikovaným úložištěm typu UFS 3.1. Od počátku bude nasazen i nejnovější Android 16. Hlavní fotoaparát pořídí až 108megapixelové snímky a nebude postrádat optickou stabilizaci obrazu.
Známá je též informace o baterii, jejíž kapacita se zastaví na standardní hodnotě 5 000 mAh. Podporováno bude 65W drátové nabíjení a dostane se i na bezdrátové nabíjení, dokonce rovnou standardu Qi2. Zda bude mobil nabízet i magnety pod zadní stranou, jako tomu bylo například u modelu HMD Skyline, není v tuto chvíli potvrzeno. Uvidíme, jakou další výbavu telefon nabídne a zda se jej například nějakým způsobem setkáme i na našem trhu.
