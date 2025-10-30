mobilenet.cz na sociálních sítích

Lord Chaos? HMD chystá nový mobil s Androidem 16 a Qi2

Michal Pavlíček
4
Lord Chaos? HMD chystá nový mobil s Androidem 16 a Qi2
Fotografie: HMD
  • Výkon má mobilu dodávat Snapdragon 7 Gen 4
  • Baterie s kapacitou 5 000 mAh má podporovat 65W nabíjení

S mobilními telefony HMD se na českém trhu již příliš nesetkáváme. Informátor vystupující pod přezdívkou HMD_MEME'S (viz x.com) však zveřejnil první střípky výbavy chystaného mobilu pod pracovním názvem Lord Chaos. V tuto chvíli nevíme, jak bude vypadat, ale měl by nabídnout OLED displej s podporou HDR10+ a 144Hz obnovovací frekvencí.

HMD Skyline
Bezdrátové nabíjení se standardem Qi2 nabídlo už loni HMD Skyline

Pod kapotou budoucího mobilu má tikat procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí a prozatím velikostně nespecifikovaným úložištěm typu UFS 3.1. Od počátku bude nasazen i nejnovější Android 16. Hlavní fotoaparát pořídí až 108megapixelové snímky a nebude postrádat optickou stabilizaci obrazu.

Známá je též informace o baterii, jejíž kapacita se zastaví na standardní hodnotě 5 000 mAh. Podporováno bude 65W drátové nabíjení a dostane se i na bezdrátové nabíjení, dokonce rovnou standardu Qi2. Zda bude mobil nabízet i magnety pod zadní stranou, jako tomu bylo například u modelu HMD Skyline, není v tuto chvíli potvrzeno. Uvidíme, jakou další výbavu telefon nabídne a zda se jej například nějakým způsobem setkáme i na našem trhu.

x.com/smashx_60
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
To úložiště 3.1 je lepší než standardní 2.2. A 108 Mpix by možná, zdurazňuji MOŽNÁ mohl nabídnout dobrý výřez při zvětšení. Qi 2 je super. Snad to nezabíjí cenou.
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Tato značka je pro mě mrtvá.
Frank McIntosh
Frank McIntosh
HMD s chytrými telefony potopilo značku Nokia, nevím proč to pořád ještě zkoušejí, když konkurence je zvláště v Číně obrovská
Nejživější diskuze