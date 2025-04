HMD posílá na trh mobily v barvách, které zpívají „Visca el Barça!“

Fotografie: HMD

HMD oznámilo partnerství s FC Barcelona už na začátku března a nyní je připraveno dodat na trh první produkty vzniklé ve spolupráci s jedním z nejslavnějších fotbalových klubů historie. Společnost konkrétně uvede na trh dvě zařízení s novým designem – HMD Fusion a HMD 3210, nepřekvapivě v barvách katalánského fotbalového týmu.

Jak dodává gsmarena.com, zařízení byla již představena na MWC v březnu, na akci, která se příznačně konala v klubovém muzeu FC Barcelona. Fusion přitom bude obsahovat podpisy hráčů vyryté na zadním panelu, které budou viditelné pod UV světlem. V telefonu také budou exkluzivní tapety a motivy.

Tlačítkový telefon HMD 3210 pak bude k dispozici ve dvou speciálních barvách – Blau nebo Grana (modrá nebo šarlatově červená v katalánštině). Obsahuje také exkluzivní tapetu s týmovým sloganem „Mes Que Un Club“ a dokonce i ikonickou hru Snake v modrých a červených pruzích, stejně jako mají dresy týmu.

Ceny a podrobné informace o dostupnosti edic Barca HMD Fusion a HMD 3210 budou oznámeny zítra, ale specifikace se jistě měnit nebudou. Ocenili byste také telefon v designu vašeho oblíbeného týmu? A jaký by to byl? Dejte nám vědět do komentářů.