Odolná Nokia 800 Tough se dočká nástupce a opět nabídne KaiOS

Jedna z nejlepších tlačítkových Nokií vzniklá pod hlavičkou HMD, i tak bychom mohli nazvat model Nokia 800 Tough z roku 2019. Jednalo se o vysoce odolný telefon, který nerozházela voda, prach ani pády. Měl klasický nedotykový displej a alfanumerickou klávesnici. Přidanou hodnotou byla podpora sítí LTE, Wi-Fi nebo operační systém KaiOS umožňující instalaci dalších aplikací, například WhatsAppu.
Po 6 letech by možná mohlo dojít na přímého nástupce, naznačují to zprávy od informátora HMD_MEME'S (viz x.com). Vzhled zařízení by se neměl nijak lišit. Nadále tak půjde o malý mobil klasického designu s poutkem na spodní hraně. Samozřejmostí zůstane vysoká odolnost proti prachu a vodě, případně vojenský standard MIL STD-810G, který zajistí zvýšenou odolnost proti pádům a extrémním teplotám.
Inovace proběhne v místě konektoru, kdy bude starý micro USB konektor nahrazen současným USB-C. V případě prostředí hodlá HMD zachovat operační systém KaiOS, který zvládá instalaci aplikací, avšak povýší jej na novější verzi 3.1, což má prospět kompatibilitě s aplikacemi.
O dalších případných změnách není nic známo, což platí i pro případný termín představení či dostupnost. Je také spíše nepravděpodobné, že bychom se s další generací Nokie 800 Tough, která již vznikne zřejmě pod názvem HMD, setkali na českém trhu. Společnost u nás novinky už zpravidla bohužel nenabízí.