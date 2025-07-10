Hybridní HMD Touch 4G je malinký mobil, který je trošku chytrý

HMD obohatilo svou nabídku telefonů o poměrně netradiční kousek nesoucí název Touch 4G (viz hmd.com). Na první pohled totiž zařízení vypadá, jako kdyby k nám přicestovalo z minulosti, zhruba z roku 2012. V prvé řadě je mobil neskutečně malý, výška činí jen zhruba 102 milimetrů, hmotnost se zastavila na 100 gramech. Snadno jej schováte do dlaně i kapsy. Jestli se však již radujete, že konečně někdo vyrobil malý a chytrý telefon, musíme vaše nadšení přeci jen brzdit.
Světlo světa spatřil v lepším případě nějaký hybrid, který se snažil tělo co nejvíce zmenšit a zachovat alespoň pár zbylých moderních funkcí. Vše totiž stojí na operačním systému RTOS Touch, který umožňuje spouštět cloudové aplikace v internetovém prohlížeči. Uživatel by se tak měl dostat k informacím o počasí, zprávám či jízdním řádům. Myšleno je též na komunikaci, která probíhá skrze integrovanou aplikaci Express Chat. ta zvládá textovou komunikaci, ale i fotografie či videohovory. Express Chat navíc existuje jako aplikace pro systémy Android a iOS, díky čemuž se pak s HMD Touch 4G lze spojit s jakýmkoliv mobilem.
Vše však bude pomyslně stát a padat na displeji, se kterým budoucí uživatelé zažijí návrat do dob minulých. Narostl jen na 3,2" úhlopříčku a disponuje nízkým QVGA rozlišením. Kvůli němu jasně uvidíte i rastr. Výkon obstarává procesor Unisoc T127 společně s 64MB operační pamětí. Interní paměť je pouze 128MB, alespoň ale nechybí slot pro až 32GB paměťovou kartu. Tu využijete například pro hudbu nebo fotografie ze zadního 2megapixelového fotoaparátu. Čelní kamerka má jen VGA rozlišení.
Baterie malého telefonu má kapacitu 1 950 mAh a nabíjí se skrze USB-C konektor. V další výbavě nechybí 4G konektivita a dokonce možnost mobil využít jako Wi-Fi hotspot. Dále můžeme jmenovat přítomnost FM rádia, Bluetooth 5.0 nebo mírně zvýšené odolnosti se stupněm krytí IP52. Mobil si též poradí se dvěma SIM kartami.
Nové HMD Touch 4G se nabízí v azurové a tmavě modré barevné variantě. Na indickém trhu se telefon začíná okamžitě prodávat za v přepočtu 1 200 Kč i s daní. Prozatím však nebylo oznámeno, zda sním výrobce počítá i pro jiné trhy.
Technické parametry HMD Touch 4GKompletní specifikace
|Konstrukce
|102,3 × 61,9 × 10,9 mm, 100 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP52
|Displej
|TFT TN, 3,2" (320 × 240 px)
|Fotoaparát
|2 Mpx (1 600 × 1 200), LED dioda
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDHC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ne
|Operační systém
|proprietální
|Akumulátor
|1 950 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|, ?
Načíst všechny komentářePřidat názor