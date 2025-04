Návrat k budoucnosti? Telefony HMD nabídnou TV vysílání zdarma a bez dat

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

U moderních chytrých telefonů jsme zvyklí vídat různorodé možnosti konektivity, ať už se jedná o obligátní Bluetooth, Wi-Fi, spojení s mobilní sítí nebo v poslední době čím dál tím populárnější satelitní konektivitu, která má zejména umožnit přivolat pomoc v krizových situacích. Společnost HMD, které se úspěšně povedlo poněkolikáté „zabít“ milovanou značku Nokia, má však v plánu ještě něco jiného, a to možnost na telefonu přijímat televizní vysílání. Netradiční vychytávka, která nevyžaduje žádnou datovou konektivitu (což rozhodně stojí za zmínku, neboť jinak je to nutnost, dojde-li na streamování videí, která nejsou uložená přímo v telefonu) se nazývá D2M.

Funkce D2M neboli direct-to-mobile má být představena na začátku května v indické Bombaji a kromě HMD ji bude využívat také značka Lava. O výkon telefonů se má starat čipset MediaTek MT6261, samotnou možnost přijímat televizní vysílání má však zprostředkovávat čip SL3000 od společnosti Saankhya. Navzdory tomu, že budou tyto telefony disponovat touto možností, má mít zařízení výrobce Lava pouze 2,8" obrazovku a 2 200mAh baterii. Evidentně se tak bude jednat o cenově dostupný telefon s nepříliš působivými parametry a požitek ze sledování televizního vysílání na tomto displeji tak bude dosti limitované. Značka HMD pak rovněž mluví o cenově velmi dostupném zařízení, avšak prozatím neuvedla žádné specifikace kromě potvrzení nasazení zmíněného čipu SL3000 důležitého pro D2M.

Novinka, podobná například funkci FM rádia, která z telefonů postupem času vymizela, neboť obvykle vyžadovala připojená drátová sluchátka, je tak s FM rádiem do velké míry podobná právě proto, že nevyžaduje žádnou datovou konektivitu, a je tak zdarma. D2M navíc umožňuje zprostředkovat například i bezpečnostní varování.

Funkce, respektive telefony s podporou D2M, dorazí do Indie, jak uvádí The Indian Express (viz indianexpress.com), a je otázkou, zda se někdy rozšíří i mimo tento trh. Otázkou rovněž je, jak bude toto řešení spolehlivé po stránce kvality signálu, a tedy i obrazu.