mobilenet.cz na sociálních sítích
Novinka Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Malý a chytrý mobil? HMD chystá Touch 4G s 3,2" displejem

Michal Pavlíček
3
Malý a chytrý mobil? HMD chystá Touch 4G s 3,2" displejem
Fotografie: HMD
  • Mobil by měl podporovat dvě SIM karty
  • Nabídne 3,5mm jack a jeden zadní fotoaparát

Značka HMD je v našich končinách známa především několikaletou výrobou telefonů Nokia a v loňském roce například i vytvořením Barbie Phonu. Posléze se však společnost z českého trhu postupně stáhla a nyní se k nám novinky většinou vůbec nedostávají. Možná to však bude škoda. HMD nyní láká na zařízení, které má přinést to nejlepší ze světa klasických telefonů a smartphonů (viz x.com). Mohlo by se tak jednat o jakýsi hybrid.

Půjde o telefon, který bude chytrý, avšak rozměrově by se měl přiblížit klasickému zařízení. Naznačuje to i oficiálně zveřejněné video, na kterém je vidět obrys chystaného zařízení. Dále nám představu telefonu nazvaném HMD Touch 4G dávají i úniky fotografií od uživatele HMD_MEME'S na sociální sít X (viz x.com). Vidíme až neskutečně malý mobil, který vám může připomínat modely Nokia Asha ze začátku minulé dekády, případně taky zařízení zvané Sony Ericsson Yendo.

HMD Touch 4GHMD Touch 4GHMD Touch 4G
HMD Touch 4G
HMD Touch 4G
HMD Touch 4G
Na celou obrazovku
HMD Touch 4G

Mobil bude mít malé tělo a hranatější tvary. Na čelní straně se bude nacházet 3,2" displej, pod ním pak minimálně jedno tlačítko. Nad displeje v obrovském prostoru je reproduktor a zahlédnout lze i čelní kamerku. Hlavní fotoaparát je na zadní straně a pouze jeden. Nebude mu však scházet přisvětlovací dioda. Na horní hraně lze vidět nejen zřejmě odemykací tlačítko, ale i 3,5mm jack. Dle displeje je pak patrné, že mobil zvládne pracovat se dvěma SIM kartami.

Nové HMD Touch 4G bude oficiálně představeno už 7. října, avšak zřejmě jen pro indický trh. Zda se nečekaně malý chytrý mobil dostane i na nějaké další trhy, není v tuto chvíli zřejmé.

x.com/HMDdevicesIN, x.com/smashx_60
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Valentýn Prášek
Valentýn Prášek
Co přesně myslíte slovem chytrý? Podle dostupných informací bude mít mobil jen internetový prohlížeč, bez možnosti instalovat aplikace třetích stran. Informační hodnota článku nula. Svět androida už jsem pro jejich pokles kvality z RSS vyřadil, tady začínám váhat.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Kafvv Rfbsgd
Kafvv Rfbsgd
Vyzerá to podareno, pripomína mi starú dobrú Lumiu 800.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze