mobilenet.cz na sociálních sítích

ČTÚ otevírá nové pásmo pro 5G. Co to znamená pro operátory?

Marek Vacovský
ČTÚ otevírá nové pásmo pro 5G. Co to znamená pro operátory?
Fotografie: pixabay.com
  • ČTÚ dává do veřejné konzultace nová pravidla pro pásmo 24,25–27,5 GHz
  • Cílem je urychlit rozvoj 5G i kampusových sítí
  • Pevné spoje čeká postupné omezení, část spektra se uvolní pro mobilní sítě

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil do veřejné konzultace návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz. Nová úprava stanovuje aktualizované technické podmínky a pravidla pro využívání tohoto kmitočtového pásma pevnými i pohyblivými sítěmi elektronických komunikací. Cílem přitom není nic menšího, než vytvořit transparentní a předvídatelné prostředí pro rozvoj vysokorychlostních bezdrátových sítí, zejména 5G (IMT/5G) a sítí pevného bezdrátového přístupu (FWA – Fixed Wireless Access), a současně podpořit využití ve scénářích Průmyslu 4.0 či v rámci kampusových sítí.

Mobilní signál míří i na venkov. MPO, ČTÚ a operátoři rozjeli ambiciózní plán
Přečtěte si také

Mobilní signál míří i na venkov. MPO, ČTÚ a operátoři rozjeli ambiciózní plán

Připomeňme, že pásmo 24,25–27,5 GHz patří mezi tzv. milimetrová pásma, která umožňují využití širokých bloků spektra a dosažení velmi vysokých přenosových rychlostí. ČTÚ navrhuje vymezit části pásma pro lokální sítě FWA a zároveň stanovit ucelený úsek pro pohyblivé sítě s mobilními terminály. Do budoucna pak počítá s postupným uvolněním až 2 400 MHz spektra pro mobilní sítě provozované držiteli přídělů rádiových kmitočtů. Od 1. ledna 2032 proto předpokládá omezení počtu práv k využívání kmitočtů v části pásma 25,1–27,5 GHz tak, aby vzniklo souvislé spektrum vhodné pro vysokokapacitní mobilní sítě nové generace.

Návrh upravuje i podmínky pro pevné spoje typu bod–bod. Stávající spoje budou moci být provozovány pouze po přechodné období – v části pásma do 31. prosince 2028 a ve zbývající části do 31. prosince 2031. Nová individuální oprávnění pro pevné spoje pak mají být udělována jen výjimečně a na základě řádného odůvodnění, například při řešení infrastruktury v tzv. bílých místech s nedostatečným mobilním pokrytím.

ČTÚ rozdal karty: Vodafone dostal frekvence, ale musí zaplnit signálové díry
Přečtěte si také

ČTÚ rozdal karty: Vodafone dostal frekvence, ale musí zaplnit signálové díry

Součástí návrhu jsou rovněž technické podmínky k omezení nežádoucího vyzařování směrem do pásma 23,6–24,0 GHz, které využívají pasivní družicové systémy pro meteorologická a klimatologická měření. ČTÚ tím naplňuje mezinárodní závazky České republiky vyplývající z Radiokomunikačního řádu i evropských harmonizačních rozhodnutí.

Jaký operátor v Česku má nejlepší síť? Nezávislý test přináší odpovědi
Přečtěte si také

Jaký operátor v Česku má nejlepší síť? Nezávislý test přináší odpovědi

Veřejná konzultace nyní otevře prostor pro připomínky odborné i podnikatelské veřejnosti. Pokud pak bude návrh přijat v navržené podobě, pásmo 26 GHz se může stát klíčem pro další fázi rozvoje 5G sítí a bezdrátového vysokorychlostního přístupu v České republice.

, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze