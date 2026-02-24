ČTÚ otevírá nové pásmo pro 5G. Co to znamená pro operátory?

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil do veřejné konzultace návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz. Nová úprava stanovuje aktualizované technické podmínky a pravidla pro využívání tohoto kmitočtového pásma pevnými i pohyblivými sítěmi elektronických komunikací. Cílem přitom není nic menšího, než vytvořit transparentní a předvídatelné prostředí pro rozvoj vysokorychlostních bezdrátových sítí, zejména 5G (IMT/5G) a sítí pevného bezdrátového přístupu (FWA – Fixed Wireless Access), a současně podpořit využití ve scénářích Průmyslu 4.0 či v rámci kampusových sítí.
Připomeňme, že pásmo 24,25–27,5 GHz patří mezi tzv. milimetrová pásma, která umožňují využití širokých bloků spektra a dosažení velmi vysokých přenosových rychlostí. ČTÚ navrhuje vymezit části pásma pro lokální sítě FWA a zároveň stanovit ucelený úsek pro pohyblivé sítě s mobilními terminály. Do budoucna pak počítá s postupným uvolněním až 2 400 MHz spektra pro mobilní sítě provozované držiteli přídělů rádiových kmitočtů. Od 1. ledna 2032 proto předpokládá omezení počtu práv k využívání kmitočtů v části pásma 25,1–27,5 GHz tak, aby vzniklo souvislé spektrum vhodné pro vysokokapacitní mobilní sítě nové generace.
Návrh upravuje i podmínky pro pevné spoje typu bod–bod. Stávající spoje budou moci být provozovány pouze po přechodné období – v části pásma do 31. prosince 2028 a ve zbývající části do 31. prosince 2031. Nová individuální oprávnění pro pevné spoje pak mají být udělována jen výjimečně a na základě řádného odůvodnění, například při řešení infrastruktury v tzv. bílých místech s nedostatečným mobilním pokrytím.
Součástí návrhu jsou rovněž technické podmínky k omezení nežádoucího vyzařování směrem do pásma 23,6–24,0 GHz, které využívají pasivní družicové systémy pro meteorologická a klimatologická měření. ČTÚ tím naplňuje mezinárodní závazky České republiky vyplývající z Radiokomunikačního řádu i evropských harmonizačních rozhodnutí.
Veřejná konzultace nyní otevře prostor pro připomínky odborné i podnikatelské veřejnosti. Pokud pak bude návrh přijat v navržené podobě, pásmo 26 GHz se může stát klíčem pro další fázi rozvoje 5G sítí a bezdrátového vysokorychlostního přístupu v České republice.