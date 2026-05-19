Král maratonu Sebastian Sawe je novou tváří značky Honor

Jak nás upozornila gsmarena.com (viz gsmarena.com), Honor dnes oznámil partnerství s keňským maratoncem Sebastianem Sawem. Jeden z nejrychlejších běžců planety se stává novým globálním ambasadorem značky a získává unikátní titul „Global Chief Running Partner“. Honor tímto krokem posiluje své ambice v segmentu sportu, zdravého životního stylu a pokročilých technologií a evidentně chce ještě více šlapat na paty například Garminu či Applu.
Jak fanouškům sportu jistě není potřeba připomínat, v neděli 26. dubna 2026 na Londýnském maratonu Sebastian Sawe šokoval svět, když dokázal pokořit dosud nepředstavitelnou hranici dvou hodin na maratonské trati s výsledným časem 1:59:30. Vedle samotného fyzického výkonu však experty i veřejnost zaujal další detail. Zatímco špičkoví atleti obvykle spoléhají na nejdražší dostupné technologie, Sawe tento historický milník zaběhl s hodinkami Forerunner 55, což jsou jedny z nejzákladnějších hodinek Garmin, jejichž cena se pohybuje v řádu pár tisíc korun.