Brno staví digitální kolos. T-Mobile Arena spojí fanoušky sportu i technologií

Brno staví jeden z nejambicióznějších projektů v Česku – moderní multifunkční halu, která se bude jmenovat T-Mobile Arena a propojí svět sportu, kultury a technologií. Stavba za téměř 5 miliard korun bez DPH vyrůstá v areálu brněnského výstaviště a otevření se plánuje na podzim 2026. Partnerství městské společnosti Arena Brno a operátora T-Mobile Czech Republic zajistí, že nová aréna bude patřit k k nejvyspělejším objektům v zemi i z pohledu technologií.
T-Mobile přitom do projektu přináší komplexní síťové řešení, které má zvládnout masivní datový provoz během vyprodaných koncertů i sportovních utkání. Základem bude robustní optická páteř s více než 500 vlákny a systém dark fiber (2×48 vláken) umožňující téměř neomezené rozšiřování kapacity. Připojení bude zakončeno na technologii WDM s rychlostí až 50 Gbps. Pro vnitřní pokrytí pak vznikne sofistikovaný systém iDAS (Indoor Distributed Antenna System), který funguje jako síť menších antén rozmístěných po celé hale – od hlediště po garáže. Díky tomu bude mít každý návštěvník stabilní signál, ať už sleduje hokej, natáčí video z koncertu nebo streamuje reakce na sociální sítě.
Brněnská hala bude zároveň testovací půdou pro nejnovější mobilní technologie. T-Mobile nasadí massive MIMO antény (mMIMO) pro pásma midband a C-band, které dokážou inteligentně směrovat signál tam, kde je nejvíce uživatelů. Kombinace pásem od NR700 MHz po C-Band 3500 MHz nabídne agregovanou šířku až 220 MHz a rychlost připojení až 2,5 Gbps na uživatele. Celková přenosová kapacita v hale může dosáhnout až 45 Gbps – to je jen tak mimochodem víc, než kolik spotřebuje za celý den běžné město.
Z obecného pohledu pak T-Mobile Arena zaujme tím, že nabídne až 30 různých typů využití, kapacitu 13 300 diváků a 1 300 parkovacích míst. Dominantní roli budou mít koncerty a kulturní akce, ale aréna se stane i domovem hokejového klubu HC Kometa Brno.
Vhodnou lokalitu pro výstavbu nové haly v západní části areálu výstaviště představilo vedení města Brna v únoru 2019. „Od té doby uplynulo necelých 7 let – získali jsme pozemky, aréna byla naprojektována a povolena, byl vybrán zhotovitel a od září 2023 běží práce na jednom z největších strategických projektů města Brna naplno. Slavnostní zahájení provozu na podzim 2026 pro nás bude velkou událostí. Naše město se totiž konečně dočká multifunkční haly, která nabídne moderní zázemí, špičkové technické vybavení a dokonalý návštěvnický komfort,“ komentovala událost primátorka města Brna Markéta Vaňková, a dodala: „Vnímáme tuto stavbu jako velmi významnou nejen pro naše rezidenty, ale i z pohledu byznysových příležitostí a turismu. Důležitá je dopravní dostupnost po dálnici a po velkém městském okruhu i blízkost mezinárodních letišť v Praze, Bratislavě, Vídni, Budapešti či v Krakově.“