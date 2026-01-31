T-Mobile usnadňuje přenos eSIM do jiného telefonu

T-Mobile od dnešního dne zpřístupňuje zákazníkům funkci eSIM transfer, která výrazně zjednodušuje přechod na nový telefon. Formát eSIM přitom aktuálně využívá přibližně 3 % zákazníků operátora a jejich podíl postupně roste. Nová služba má každopádně celý proces přenosu dále urychlit a zpříjemnit.
eSIM transfer totiž umožňuje převést mobilní číslo do nového zařízení bez nutnosti generovat aktivační QR kód v aplikaci Můj T-Mobile nebo na prodejně. Přenos se spouští přímo v cílovém telefonu v sekci Nastavení, případně během úvodní aktivace zařízení. Telefonní číslo i aktivní tarif pak zůstávají po dokončení přenosu beze změny. O úspěšném transferu je zákazník informován notifikací.
Zajímavostí je, že přenést lze nejen eSIM, ale i fyzickou SIM kartu ze zdrojového telefonu – ta se v cílovém zařízení vždy převede do podoby eSIM. Aby byl ale transfer úspěšný, musí mít zákazník obě zařízení u sebe a připojená k internetu, ideálně prostřednictvím Wi-Fi sítě. Zdrojový telefon také musí být zabezpečen aktivním zámkem displeje.
Funkce je zatím dostupná pro vybraná zařízení s operačním systémem Android (minimálně Android 15), přičemž dostupnost funkce se může dle vyjádření zástupce T-Mobilu lišit i podle výrobce a konkrétního modelu. Ověřit ji avšak lze přímo v menu telefonu. Nově uváděné smartphony by přitom měly podporu přenosu eSIM získat postupně. T-Mobile dodává, že do budoucna se počítá také s rozšířením podpory na iOS a iPadOS.