Konečně! První evropský operátor umožňuje přenos eSIM mezi Androidem a iOS

Deutsche Telekom se pochlubil, že se stal prvním mobilním operátorem v Evropě, který umožňuje zákazníkům přenášet profil eSIM mezi Androidem a iOS. Novinka tak výrazně zjednodušuje výměnu zařízení napříč platformami – uživatelé se tak obejdou bez QR kódů, speciálních aplikací nebo návštěvy prodejny.
Doposud přitom bylo možné přenášet eSIM jen v rámci stejného systému – konkrétně u Deutsche Telekom mezi iPhony od roku 2020 a mezi zařízeními s Androidem od roku 2023. Nová funkce tak představuje zásadní krok k větší uživatelské svobodě.
Přenos se spouští přímo v nastavení nového telefonu, který rozpozná staré zařízení a bezpečně přenese profil eSIM. Systém Deutsche Telekom přitom na pozadí ověřuje oprávnění, tarif i zařízení a následně přenos potvrdí. Telefonní číslo i tarif přitom zůstávají beze změny.
Na začátku služba podporuje iPhony s iOS 26 a telefony Google Pixel 10, další modely s Androidem ale mají přibývat. Celý proces je postavený na mezinárodním standardu GSMA TS.43 a využívá vlastní server Deutsche Telekom.
„Každý, kdo přechází na jiný operační systém, chce bez problémů přenést své připojení. A právě to nyní umožňujeme – rychle, bezpečně a bez jakékoli námahy,“ uvádí Michael Hagspihl, viceprezident globálních strategických projektů a marketingových partnerství v Deutsche Telekom. „Náš inovativní systém zajišťuje, že přechod proběhne spolehlivě a jednoduše.“
Telekom, mateřská společnost českého T-Mobilu, každopádně plánuje službu rozšířit i do dalších svých evropských poboček, takže je pravděpodobné, že se v budoucnosti dočkáme této novinky i u nás.
Co je to eSIM?
eSIM (embedded SIM) je digitální SIM karta, která je napevno integrovaná v zařízení. Namísto fyzického čipu se ale do ní nahrává elektronický profil – to výrazně zjednodušuje přechod na nové zařízení a eliminuje potřebu měnit plastovou SIM kartu. V praxi má eSIM velkou výhodu například na cestách do zahraničí. Uživatel si totiž může během několika minut stáhnout a aktivovat místní datový tarif přímo v telefonu, aniž by musel hledat prodejnu s klasickými SIM kartami. Po návratu domů pak jednoduše přepne zpět na svůj původní profil.