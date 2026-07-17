Krok zpět pro čistý systém. Samsung začne do telefonů instalovat další aplikaci

Rozhodnutí, která v zasedacích místnostech technologických gigantů znějí jako skvělý marketingový tah, se u koncových zákazníků často setkávají s nesouhlasem. Nejnovějším příkladem tohoto trendu může být čerstvé oznámení amerického zastoupení společnosti Samsung (viz news.samsung.com), jež potvrdilo, že telefony a tablety řady Galaxy budou nově dodávány s předinstalovanou aplikací Amazon Music.
Pro uživatele, kteří preferují čistý operační systém bez zbytečného balastu (tzv. bloatwaru), jde o jednoznačně negativní zprávu. Nicméně aby firmy zmírnily vlnu kritiky, přicházejí s nabídkou, kdy uživatelé dotčených zařízení získají k předinstalované aplikaci bezplatné tříměsíční předplatné služby Amazon Music Unlimited. Jak dodávají kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), standardně přitom Amazon nabízí pouze jednorázovou zkušební verzi na jeden měsíc, přičemž běžné předplatné vyjde na 13 dolarů měsíčně.
Tato akce navíc obsahuje bonus v podobě jedné audioknihy měsíčně zdarma prostřednictvím platformy Audible (která samostatně stojí 9 dolarů měsíčně). A připomeňme, že Amazon Music Unlimited láká na knihovnu s více než 100 miliony skladeb, z nichž stále větší část podporuje Ultra HD kvalitu a prostorový zvuk (Spatial Audio), a také na miliony podcastů či exkluzivní streamy umělců. Dobrou zprávou je pak i to, že tuto tříměsíční akci mohou využít i stávající majitelé zařízení Galaxy, kteří aplikaci v telefonu předinstalovanou nemají. Stačí si Amazon Music stáhnout z obchodu Galaxy Store (kde je nově k dispozici), nikoli však z tradičního obchodu Google Play.
Otazníky navíc visí nad geografickým rozsahem kampaně. Přestože zprávu zatím publikovala pouze americká divize Samsungu, oficiální vyjádření zástupců firem mluví o „instalaci na milionech vybraných mobilních zařízení a tabletů Samsung globálně“. Je tedy velmi pravděpodobné, že se s touto novinkou brzy setkají i zákazníci u nás a v dalších částech světa.
Představitelé obou společností spolupráci pochopitelně hájí. Proti nim však stojí prostý fakt – zákazníci si kupují drahá prémiová zařízení a čím dál častěji v nich nacházejí software, o který sami nepožádali, což sami často kritizujeme v našich recenzích.
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