Čtyřka klepe na dveře. Samsung brzy vypustí další beta verzi One UI 9 pro Galaxy S26

Samsung pokračuje v rychlém tempu vývoje své nadcházející softwarové nadstavby. Po vydání třetí beta verze One UI 9 v polovině minulého měsíce, která se zaměřovala na opravy největších systémových nedostatků, společnost oficiálně potvrdila příchod v pořadí již čtvrtého sestavení pro vlajkovou řadu Galaxy S26. Informaci zveřejnil manažer beta provozu na oficiálních komunitních fórech Samsungu, jak upozornila androidauthority.com (viz androidauthority.com). Podle jeho vyjádření je vývojářský tým na dobré cestě k tomu, aby novou verzi softwaru vypustil do oběhu během nadcházejícího týdne.
Ačkoliv výrobce k oznámení nepřiložil konkrétní datum vydání ani kompletní seznam změn (changelog), hlavní směr aktualizace je jasný. Samsung se chce tentokrát maximálně přiblížit finálnímu sestavení. Očekává se proto výrazné zvýšení celkové stability systému, eliminace zbývajících chyb a vizuální začištění animací i grafických prvků nového prostředí, které běží na operačním systému Android 17.
Distribuce čtvrté bety One UI 9 bude probíhat standardním způsobem ve vlnách. Jako první získají přístup k instalaci testeři na domácím trhu v Jižní Koreji. Následně by se měla aktualizace rozšířit do dalších podporovaných regionů, mezi které patří Spojené státy americké, Velká Británie, Německo, Polsko či Indie.
Uživatelé zapojení do beta programu v těchto zemích budou moci aktualizaci stáhnout standardně prostřednictvím aplikace Samsung Members, kde se po spuštění vlny objeví příslušná výzva ke stažení balíčku.
Připomeňme, že zatím je veřejný beta program One UI 9 dostupný výhradně pro vlajkovou řadu Galaxy S26, ale brzy se rozšíří pro celou řadu dalších populárních telefonů viz seznam níže:
|Zařízení
|Verze (Firmware)
|Trh (Region)
|Samsung Galaxy A26
|A266MUBU9DZF1
|-
|Samsung Galaxy A36
|A366BXXUADZG1
|Evropa
|Samsung Galaxy A37
|A376BXXU3BZG1
|Indie
|Samsung Galaxy Z Flip7
|-
|-
|Samsung Galaxy Z Flip7 FE
|-
|-
|Samsung Galaxy Z Fold6
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy Z Flip6
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy Z Fold5
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy Z Flip5
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy S23 FE
|-
|Indie
|Samsung Galaxy A15 4G
|A155FXXUAFZG1
|-
|Samsung Galaxy M34
|-
|Indie
|Samsung Galaxy M15
|-
|Indie a Evropa
|Samsung Galaxy M35
|-
|Indie
|Samsung Galaxy M56
|-
|Indie
|Samsung Galaxy F34
|-
|Indie
|Samsung Galaxy Tab Active5 Pro
|X356BXXU8DZG1
|-