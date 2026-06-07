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Čtyřka klepe na dveře. Samsung brzy vypustí další beta verzi One UI 9 pro Galaxy S26

Marek Vacovský
Čtyřka klepe na dveře. Samsung brzy vypustí další beta verzi One UI 9 pro Galaxy S26
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Moderátor komunitního fóra společnosti Samsung oficiálně oznámil, že čtvrtá beta verze nadstavby One UI 9 zamíří k testujícím již příští týden
  • Aktualizace bude tradičně dostupná formou OTA (Over-The-Air) skrze aplikaci Samsung Members, přičemž jako první se dočkají uživatelé v Jižní Koreji

Samsung pokračuje v rychlém tempu vývoje své nadcházející softwarové nadstavby. Po vydání třetí beta verze One UI 9 v polovině minulého měsíce, která se zaměřovala na opravy největších systémových nedostatků, společnost oficiálně potvrdila příchod v pořadí již čtvrtého sestavení pro vlajkovou řadu Galaxy S26. Informaci zveřejnil manažer beta provozu na oficiálních komunitních fórech Samsungu, jak upozornila androidauthority.com (viz androidauthority.com). Podle jeho vyjádření je vývojářský tým na dobré cestě k tomu, aby novou verzi softwaru vypustil do oběhu během nadcházejícího týdne.

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Ačkoliv výrobce k oznámení nepřiložil konkrétní datum vydání ani kompletní seznam změn (changelog), hlavní směr aktualizace je jasný. Samsung se chce tentokrát maximálně přiblížit finálnímu sestavení. Očekává se proto výrazné zvýšení celkové stability systému, eliminace zbývajících chyb a vizuální začištění animací i grafických prvků nového prostředí, které běží na operačním systému Android 17.

Distribuce čtvrté bety One UI 9 bude probíhat standardním způsobem ve vlnách. Jako první získají přístup k instalaci testeři na domácím trhu v Jižní Koreji. Následně by se měla aktualizace rozšířit do dalších podporovaných regionů, mezi které patří Spojené státy americké, Velká Británie, Německo, Polsko či Indie.

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Uživatelé zapojení do beta programu v těchto zemích budou moci aktualizaci stáhnout standardně prostřednictvím aplikace Samsung Members, kde se po spuštění vlny objeví příslušná výzva ke stažení balíčku.

Připomeňme, že zatím je veřejný beta program One UI 9 dostupný výhradně pro vlajkovou řadu Galaxy S26, ale brzy se rozšíří pro celou řadu dalších populárních telefonů viz seznam níže:

Zařízení Verze (Firmware) Trh (Region)
Samsung Galaxy A26A266MUBU9DZF1-
Samsung Galaxy A36A366BXXUADZG1Evropa
Samsung Galaxy A37A376BXXU3BZG1Indie
Samsung Galaxy Z Flip7--
Samsung Galaxy Z Flip7 FE--
Samsung Galaxy Z Fold6-Indie a Evropa
Samsung Galaxy Z Flip6-Indie a Evropa
Samsung Galaxy Z Fold5-Indie a Evropa
Samsung Galaxy Z Flip5-Indie a Evropa
Samsung Galaxy S23 FE-Indie
Samsung Galaxy A15 4GA155FXXUAFZG1-
Samsung Galaxy M34-Indie
Samsung Galaxy M15-Indie a Evropa
Samsung Galaxy M35-Indie
Samsung Galaxy M56-Indie
Samsung Galaxy F34-Indie
Samsung Galaxy Tab Active5 ProX356BXXU8DZG1-
androidauthority.com, , ,
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