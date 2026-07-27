Zapomínáte PIN? Samsung vám po 13 pokusech kompletně vymaže mobil

Zatímco ještě nedávno byl operační systém Android k nepodařeným pokusům o odemknutí obrazovky poměrně shovívavý, nadcházející generace softwaru přináší zásadní obrat. Google totiž nedávno zpřísnil bezpečnostní pravidla v Androidu 17, kde snížil limit z 1 800 pokusů (rozložených v pětiletém období) na pouhých 20. Jihokorejský Samsung jde však v nadstavbě One UI 9 ještě dále.
Podle oficiálního podpůrného dokumentu, který společnost zveřejnila (viz samsung.com), totiž bude na zařízeních Galaxy s One UI 9 povoleno celkem 13 neúspěšných pokusů o zadání PINu, hesla či bezpečnostního gesta. A pokud uživatel vyčerpá 12 pokusů, systém telefon uzamkne a vynutí si 24hodinovou pauzu. Pokud selže i 13. pokus, zařízení bez milosti spustí kompletní tovární restart a vymaže veškerá uložená data.
V Samsungu nicméně mysleli i na situace, kdy se k telefonu dostane malé dítě nebo kdy uživatel v panice opakovaně vyťukává stále stejnou špatnou kombinaci. Systém je tak vybaven funkcí takzvaného „chytrého počítání“. Pokud víckrát za sebou zadáte totožné chybné heslo nebo PIN, systém tyto opuštěné pokusy sloučí a započítá je do celkového limitu pouze jako jedno selhání. Uživatelé také během chybných pokusů uvidí na obrazovce přesný ukazatel zbývajících možností spolu s podrobnými instrukcemi, jak dále postupovat.
Cílem tohoto kroku je samozřejmě znemožnit prolomení uzamčených telefonů neustálým zkoušením všech možných kombinací. Jak však dodává androidauthority.com (viz androidauthority.com), zároveň však opatření zvyšuje nároky na samotné uživatele. Ani při spoléhání se na biometrii (otisk prstu či sken obličeje) se totiž zadávání kódu zcela nevyhnete – bezpečnostní protokol Androidu vyžaduje manuální zadání PINu či hesla minimálně jednou za 72 hodin. Po továrním resetu navíc zůstane aktivní bezpečnostní pojistka FRP (Factory Reset Protection), což znamená, že telefon bude před novým zprovozněním vyžadovat opětné přihlášení k původním účtům Google a Samsung.
Doba uzamčení podle počtu neúspěšných pokusů:
|Počet pokusů
|Doba uzamčení
|5 pokusů
|1 minuta
|6 pokusů
|5 minut
|7 pokusů
|15 minut
|8 pokusů
|30 minut
|9 pokusů
|90 minut
|10 pokusů
|4 hodiny
|11 pokusů
|12 hodin
|12 pokusů
|24 hodin
Nová bezpečnostní pravidla se každopádně v praxi jako první objeví ve skládacích modelech Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8, které na trh dorazí už s předinstalovaným systémem Android 17 a nadstavbou One UI 9.