Samsung zrychluje. One UI 8.5 zamířilo na řadu Galaxy S23 a loňská Áčka

Samsung pokračuje v procesu aktualizace nové nadstavby One UI 8.5 na své starší telefony. Jako první s tímto prostředím přišly letošní novinky v podobě modelů Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy A57 a Galaxy A37. V minulém týdnu započala aktualizace na loňské top modely, jmenovitě šlo o Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE. Začátkem tohoto týdne se pak přidala například celá řada Galaxy S24 a první tablety.
Další starší modely na sebe vůbec nenechaly dlouze čekat a Samsung tak očividně zrychluje celý proces aktualizace. V těchto dnech tak mohou novou nadstavbu stahovat majitelé modelů řady Galaxy S23, jmenovitě jde o Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra a Galaxy S23 FE. Jedná se o více než 3 roky staré modely. Těšit se tak mohou na lehce upravený vzhled a novinky v rámci funkcí Galaxy AI. Aktualizace má v případě modelu Galaxy S23+ velikost zhruba 4,1 GB.
Tento týden, respektive v posledních dnech padlo také omezení na vlajkové modely řady Galaxy S a Galaxy Z. Aktualizace na One UI 8.5 totiž dorazila i na loňské oblíbené modely střední třídy Galaxy A56 a Galaxy A36. V jejich případě je novinek ještě méně, což naznačuje i velikost aktualizačního balíčku, která je 2,5 GB v případě modelu Galaxy A36. Výrobce zmiňuje upravený vzhled prostředí, pár nových filtrů ve fotoaparátu či vylepšený widget s počasím.
Je velmi pravděpodobné, že Samsung bude v rychlé aktualizaci starších modelů postupně pokračovat. Možná i do týdne se tak dočkají i modely řady Galaxy S22, pro které půjde o poslední velkou aktualizaci, což bude platit i pro Galaxy S21 FE. Zde je nutné zmínit, že ostatní modely řady Galaxy S21 jsou starší a již One UI 8.5 nedostanou. Naopak těšit se mohou ještě uživatelé několika telefonů řady Galaxy A, namátkou jmenujme Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35, Galaxy A34 a Galaxy A26.