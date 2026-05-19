One UI 8.5 se šíří dále. Dočkaly se všechny modely řady Galaxy S24

Samsung pokračuje v procesu aktualizace nové nadstavby One UI 8.5 na své starší telefony. Jako první s tímto prostředím přišly letošní novinky v podobě modelů Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy A57 a Galaxy A37. V minulém týdnu započala aktualizace na loňské top modely, jmenovitě šlo o Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE.
Počínaje tímto týdnem se pak do skupinky aktualizovaných přidává řada Galaxy S24, a to všechny čtyři modely. Aktualizaci máme potvrzenou na Samsungu Galaxy S24 FE, stejně tak na Galaxy S24 a Galaxy S24 Ultra. Není důvod pochybovat o tom, že by model Galaxy S24+ stál stranou. Aktualizace má velikost zhruba 4,4 GB a má přinést zejména vylepšení funkcí umělé inteligence Galaxy AI a dílčí změny v prostředí. Těch je však minimum a na první pohled si tak mnohého nevšimnete. Výrobce se zaměřil primárně na optimalizace chodu a výdrže.
V horizontu maximálně nejbližších týdnů by měly být řady Galaxy S23, Galaxy S22 i mnohé modely ze střední třídy v rámci řady Galaxy A, které se dorvněž dočkají nadstavby One UI 8.5. Čile se nyní hovoří zejména o loňském duu Galaxy A56 a Galaxy A36.