Dostává se i na levnější modely. One UI 8.5 přichází na Samsung Galaxy A26

Samsung pokračuje v procesu aktualizace nové nadstavby One UI 8.5 na své starší telefony. Jako první s tímto prostředím přišly letošní novinky v podobě modelů Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy A57 a Galaxy A37. V minulém týdnu započala aktualizace na loňské top modely, jmenovitě šlo o Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE. V minulém týdnu se pak přidala například celá řada Galaxy S24, první tablety, řada Galaxy S23 a dokonce i loňské modely střední třídy Galaxy A56 a Galaxy A36.
V těchto dnech se Samsung pomyslně prokousává nabídkou o něco níže. Jak informuje server Sammobile (viz sammobile.com), aktualizace se začala objevovat na modelu Galaxy A26, což je zástupce nižší střední třídy z loňského roku. V tuto chvíli je update na prostředí One UI 8.5 k dispozici v Guatemale a rovněž na trzích v Severní Americe.
Je nasnadě, že se v nejbližších dnech aktualizace objeví i na dalších trzích, včetně těch evropských. Pokud vám telefon prozatím nic nenabízí, můžete dostupnost aktualizace zkontrolovat v Nastavení a položce Aktualizace softwaru. Těšit se tak mohou na lehce upravený vzhled a dílčí novinky v rámci funkcí Galaxy AI. Výrobce dále zmiňuje upravený vzhled prostředí, pár nových filtrů ve fotoaparátu či vylepšený widget s počasím.