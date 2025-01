Qualcomm představil Snapdragon X. Je to budoucnost levnějších notebooků?

Qualcomm během veletrhu CES 2025, který právě probíhá v Las Vegas a jako tradičně se jej účastníme, uvedl novou platformu, která zpřístupní počítače Copilot+ výrazně většímu množství uživatelů. Snapdragon X je už čtvrtou platformou v řadě, přichází s 8jádrovým CPU Oryon od Qualcommu a integrovaným GPU Adreno. Ze San Diega přitom zaznělo, že nabízí až o 163 % vyšší výkon než srovnatelné platformy od konkurence a jeho neurální procesorová jednotka může provádět úkoly AI na zařízení efektivněji. Stejně jako jeho sourozenci v řadě, i on se má soustředit také na prodloužení výdrže.

It’s time for an upgrade…The #Snapdragon X processor is bringing intuitive on-device AI, multi-day battery life, and lightning-fast connectivity to everyday devices. #CES2025 #SnapdragonXSeries pic.twitter.com/YGfB84iVhE